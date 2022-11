Denuncian que ciclistas salen a ‘rodar’ sin cumplir normas sanitarias a veredas de Santander

Habitantes del corregimiento de Acapulco en Girón protestaron para denunciar que cientos de ciclistas van hasta su vereda para hacer ejercicio.

Este fin de semana los campesinos salieron con pancartas a rechazar la presencia de los deportistas que estaban violando el toque de queda impuesto por la Gobernación de Santander y porque, entre otras cosas, no usan tapabocas y terminan generando basura en las calles.

Publicidad

“Nosotros somos seis personas, todos usamos tapabocas y los ciclistas llegan y no traen tapabocas y nos dejan muchas bolsas de agua en las calles”, dijo una de las habitantes del ese lugar.

"Respeten el toque de queda": campesinos de Girón impiden que ciclistas lleguen a la vereda Acapulco, una ruta habitual para estos deportistas. Piden mayor control de la @AlcaldiaGiron y @PoliciaBmanga para prevenir el COVID - 19 https://t.co/F5aahpXw5N #VocesySonidos pic.twitter.com/qrqv2guWfZ — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) June 15, 2020

Pero otra denuncia hicieron los habitantes del barrio Pan de Azúcar de Bucaramanga, donde los habitantes que los ciclistas no cumplen con las normas de bioseguridad para prevenir el COVID – 19.

“Lo que pasa es que está viniendo muchísima gente a hacer deporte caminando y en bicicleta sin protección y esto nos puede afectar a todos, la Policía si pasa de vez en cuando, pero la gente no toma las respectivas medidas, no guardan el distanciamiento, no usan el tapabocas porque se sienten asfixiados, fuera de eso toman agua, votan al piso, escupen”, dijo una habitante del barrio.

Publicidad

Pero además de Acapulco y Pan de Azúcar, habitantes del municipio de Floridablanca también han manifestado que muchas personas que salen a hacer ejercicio acatan las normas de bioseguridad.

Publicidad