Denuncian que descuentos en peajes a camiones no se aplica en todos los destinos

Por crisis en la vía al Llano, los descuentos en las tarifas de peajes para Arauca, Casanare, Boyacá y Santander no aplican, denuncian los transportadores.

Los transportadores señalaron que el Gobierno les aclaró que los descuentos en las tarifas de peajes solo se aplicarían únicamente para los vehículos de carga que en su manifiesto señale que van hacia Meta, Guaviare, Vichada y Guanía, excluyendo Casanare, Arauca, Boyacá y Santander, pese a que utilizan la misma vía.

“Estos descuentos no se van a aplicar para todo el mundo, sino que tienen una serie de restricciones que nada ayudan apaliar la crisis, que era fundamento de la aplicación de los descuentos. Se nos dice que los descuentos no pueden ser aplicados porque hay contratos con los concesionarios y que esos contratos no pueden ser violados por el Gobierno Nacional so pena de un detrimento”, denuncio Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga.

Según Arnulfo Cuervo de los departamentos de Casanare, Arauca, Boyacá y Santander se transporta hidrocarburos, aceite de palma, químicos, alimentos, fertilizantes, entre otros hacia el centro del país.

“Pero quienes transporten mercancías o traigan de cualquier ciudad de Arauca, cualquier ciudad de Boyacá o de Santander; a la cual también se puede acceder por esta ruta de Sogamoso, no será sujeto de estos descuentos de hasta el 50 por ciento del valor de los peajes”, señaló Cuervo.

Recordemos que el descuento en los peajes no aplica para carros particulares en la vía que comunica al centro del país con el Meta.