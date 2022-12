Departamento de Estado decía que Uribe perteneció al cartel de Medellín: Gaviria

El expresidente César Gaviria respondió a las declaraciones, en BLU Radio, del expresidente Álvaro Uribe en las que dijo que el también expresidente se alió con ‘Los Pepes’ para combatir a Pablo Escobar.



“Cuando uno se queda sin argumentos, calumnia e injuria y hace todo tipo de cosas. El expresidente Uribe no tiene ninguna prueba de eso”, dijo.



En ese sentido, Gaviria expresó que lo que debería decir Uribe es que entre ‘Los Pepes’ “hay cuatro o cinco amigos íntimos de él”.



“Él no tiene mucha autoridad, él se crio entre esa gente, entre esos ‘Pepes’ y esos narcos de Medellín. No creo que esa discusión vale la pena”, agregó.



Contrariamente, dijo Gaviria, él si puede demostrar que el Departamento de Estado de Estados Unidos sostenía que Uribe era miembro del cartel de Medellín.



“Yo nunca he querido sacar esos argumentos, no sé si se disfruta que se los saque. El propio Departamento de Estado dice que el senador Álvaro Uribe hacía parte, en 1991, del Cartel de Medellín. Yo nunca he querido sacar eso, pero si él quiere sacar esas discusiones, con mucho gusto”, dijo.

Sin embargo, Gaviria que eso no significa que eso sea cierto, que simplemente se remite a los hechos.