Departamento de Estado mantiene a Farc en lista de organizaciones terroristas

El reporte anual de terrorismo del Departamento de Estado no le atribuye ningún ataque terrorista a las Farc en 2017, pero mantiene al exgrupo guerrillero en la lista de organizaciones terroristas.



En el informe se destaca que Colombia experimentó una continua disminución en las actividades terroristas de 2017 debido en gran parte al acuerdo de paz de noviembre de 2016 con la guerrilla de las Farc. También se remarca la disminución de muertes de civiles por ataques terroristas.



"Hay retos en la implementación del acuerdo porque un número reducido de disidentes rechazaron el acuerdo y continúan involucrados en actividades ilícitas”, dice el reporte.



"En 2016, no hubo ataques significativos por parte de las Farc, pero ha habido informes de continuas extorsiones y amenazas contra funcionarios locales. Las Farc no reclamaron ningún ataque en 2017 durante el proceso de desmovilización”, agrega.



Debido a condiciones geográfica, la frontera de Colombia es vulnerable y está plagada de grupos armados ilegales y narcotraficantes. Según el reporte el país se mantiene como punto de tránsito de contrabando de nacionales de terceros países que podrían intentar ingresar a los Estados Unidos de manera ilegal.