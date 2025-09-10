Derrumbe de vía al Llano: Avianca y Latam anuncian tarifas especiales para estos viajeros

En medio de la emergencia por el derrumbe en el K18+600 de la vía al Llano, sobre el municipio de Chipaque, Cundinamarca, Avianca anunció un aumento en su capacidad y un techo tarifario para los viajeros que deban ir a Villavicencio o volar hacia Bogotá desde esa ciudad. Por su parte, Latam dispuso de una tasa límite para su conexión Bogotá - Yopal, que es la más cercana a la afectada por el deslizamiento.

Según afirma la aerolínea, entre el 9 y el 15 de septiembre, habrá un total de 21 vuelos semanales, con un aumento del 52 % en los asientos, tras la entrada en operación de un Airbus A320 con 1.540 sillas adicionales. La medida se dio tras un acuerdo con Clic Air.

“La aerolínea demuestra su compromiso con Villavicencio al ampliar el alcance de este aumento en la disponibilidad de asientos, para ofrecer más alternativas de conectividad y mantener una operación segura y confiable, que acompañe a los viajeros y a la productividad de los Llanos Orientales. La compañía seguirá monitoreando el desarrollo de la situación en la vía al Llano, con el fin de brindar soluciones oportunas a quienes requieran trasladarse desde y hacia esta región”, asegura Avianca.

Se complica derrumbe de la vía al Llano: corredor seguirá cerrado y podría extenderse varios días Foto: suministrada

Otra aerolínea que se suma a las medidas es Latam, que anunció una tarifa máxima de $287.900 por trayecto (sin incluir impuestos) para la ruta Bogotá - Yopal, pues esta no tiene conexión directa con Villavicencio. La compañía asegura que dicha tarifa estará vigente hasta el próximo 14 de septiembre, de manera preliminar.

Las acciones de las aerolíneas se anunciaron tras un llamado de la Aeronáutica Civil a implementar tarifas solidarias entre los trayectos de Bogotá y Villavicencio. Según afirmó el organismo, la iniciativa busca facilitar la movilidad de los ciudadanos en medio de esta emergencia que imposibilita el tránsito de pasajeros y de carga por el corredor principal.

Por ahora, la situación de la vía al Llano parece no mostrar mejorías, pues el concesionario Coviandina paralizó las obras de limpieza ante el riesgo constante de que el lugar fuera centro de más derrumbes. Las autoridades anunciaron dicha medida luego de un Puesto de Mando Unificado de la Alcaldía de Chipaque y el Comité de Gestión del Riesgo de Cundinamarca.

Publicidad

“Ante el peligro que se presenta en la ladera entre el k18+300 y el k18+600 por el continuo movimiento y desplazamiento de material que ha afectado varias viviendas en la parte alta, así como la vía veredal, la alcaldesa y demás autoridades participantes, solicitaron la suspensión de los trabajos de remoción sobre la vía nacional, hasta tanto, no se tenga un diagnóstico claro de la situación desde el punto de vista geológico y geotécnico que permita definir las obras que deberán ejecutarse”, asegura Coviandina.