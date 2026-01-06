Desaparecen casi 50 armas decomisadas a criminales de un batallón del Ejército en Barranquilla

Un grave caso de seguridad quedó al descubierto en las instalaciones del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate, ubicado en Barranquilla, tras confirmarse la desaparición de 46 armas de fuego que se encontraban bajo custodia oficial. El material bélico hacía parte de un depósito de armamento decomisado, lo que ha encendido las alertas al interior del Ejército.

La ausencia del armamento fue detectada durante verificaciones internas, lo que llevó a la activación de protocolos de seguridad y a la apertura inmediata de investigaciones para establecer cómo y en qué circunstancias se produjo la pérdida. El caso tomó mayor gravedad al confirmarse que ya existen procesos penales y disciplinarios en curso contra varios integrantes del Ejército, entre ellos un teniente que estaría siendo investigado por su presunta responsabilidad.

Soldado del Ejército de Colombia X: @COL_EJERCITO, referencia

El caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Penal Militar y de la Fiscalía General de la Nación, mientras que, en el ámbito interno, se activaron investigaciones disciplinarias y administrativas para determinar responsabilidades individuales y posibles fallas en los controles de custodia del armamento.

La Inspección General del Ejército adelanta procedimientos de verificación y control, entre ellos pruebas de poligrafía a personal vinculado con el manejo y resguardo del depósito de armas. El objetivo es esclarecer si se trató de una sustracción sistemática, negligencia en la custodia o una posible red interna que facilitó la desaparición del material.



Según la información oficial, las armas desaparecidas corresponden a material incautado previamente a grupos armados al margen de la ley, así como a armamento que había sido puesto a disposición por unidades del propio Ejército.