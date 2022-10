Desde el viernes inicia ‘Plan reglamento’ del Inpec en cárceles de Bogotá

Hugo Tellez, presidente del Sindicato mayoritario del INPEC aseguró que hasta el momento las cárceles de Sincelejo y La Picaleña ya entraron en el Plan Reglamento anunciado por los sindicatos de trabajadores. También, afirmó que a partir del viernes más centros carcelarios se unirán a la medida, entre ellos los de Bogotá.



"En el día de ayer se inició con el establecimiento penitenciario y carcelario de Sincelejo. Ya los establecimientos de la Costa, Barranquilla, Riohacha, Valledupar ya están entrando. En el proceso de la semana Bogotá entra en el cierre de los establecimientos el día viernes", explicó.



Finalmente, Téllez aseguró que algunos de los trabajadores están siendo perseguidos por cuenta de la implantación de este plan y que aún el Gobierno no se ha pronunciado para llegar a nuevos acuerdos.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Se presenta congestión en el Aeropuerto Internacional El Dorado por las inclementes lluvias que azotan el centro del país, miles de viajeros se han visto afectados por culta del mal tiempo.



-En el debate del proyecto de ley de participación política de las Farc, el Centro Democrático en la Cámara de Representantes insistió en la iniciativa para que las víctimas de las FARC tengan curules en el Senado o Cámara iguales a la de los guerrilleros.



-El ministro de Hacienda anuncia exención de impuestos para 300 municipios afectados por el conflicto armado, buscan que las empresas lleguen a esas zonas para generar empleo.



-El Instituto colombiano de Bienestar pide a los padres de familia retrasar la edad de entrada de los niños al mundo digital. En los últimos años se han recibido 20 mil denuncias por páginas con contenido sexual de menores.



-La canciller de Colombia confirmó que se mantendrá cerrada la frontera con Venezuela para vehículos porque aún no están dadas las condiciones para la reapertura.



-El técnico español del Barcelona, Luis Enrique, anunció que dejará su cargo a partir de la próxima temporada.



-El proceso de entrega de armas ha generado división de opiniones en redes sociales.



-Desde el Concejo de Bogotá denunciaron que la planta que filtra los desechos metalicos que llegan al relleno de Doña Juana no funciona y estan llegando al rio Bogotá, lo que estaría generando un gran riesgo para los ciudadanos.



-Desde el Concejo de Bogotá solicitan medidas inmediatas para destrabar contrato de mantenimiento de motos de la policía de tránsito de la ciudad. Los policías de tránsito estarían costeando el mantenimiento de las motos.

