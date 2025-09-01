Desde este lunes rige el toque de queda para menores de edad en Neiva

Ante el preocupante aumento de casos de homicidio que involucran a menores de edad, desde este 1 de septiembre comenzó a regir el toque de queda para menores de 18 años en Neiva.

El alcalde de Neiva, Germán Casagua, se pronunció sobre la entrada en vigencia del toque de queda para menores de edad en cuatro comunas del municipio, una medida que tiene como objetivo no solo prevenir hechos de violencia sino reducir la instrumentalización por parte de grupos delincuenciales en actividades delictivas.

“Esta estrategia de toque de queda es una de las acciones que venimos implementando para proteger a nuestros jóvenes. Otra de las estrategias está enfocada en la desarticulación de organizaciones delincuenciales, especialmente aquellas dedicadas al microtráfico, que están instrumentalizando a menores de edad”, indicó el mandatario local.

Señalo además que desafortunadamente, son adultos quienes se enriquecen con estas rentas ilegales, mientras utilizan a los jóvenes para llevar a cabo los procesos de comercialización.



Sobre las restricciones

El decreto establece restricciones de movilidad para los menores en horarios específicos, especialmente en sectores priorizados por los índices de inseguridad especialmente en las comunas 6, 8, 9 y 10.

“Los menores de 18 años no podrán movilizarse en vías públicas, parques, plazas, zonas recreativas, comerciales o cualquier otro espacio público o privado abierto al público desde las 9:00 p. m. y las 5:00 a. m. de la mañana, esta restricción, tendrá una jornada pedagógica durante los primeros 30 días”. Alexi Javier Trujillo Ramírez, director de Convivencia y Seguridad de Neiva.

Cuando un menor sea encontrado incumpliendo la medida, la Policía de Infancia y Adolescencia notificará a sus padres o acudientes para su entrega y firma de un compromiso de no reincidencia.

Si no es posible ubicar a un responsable, el menor será trasladado al Centro de Traslado por Protección, con apoyo de la Alcaldía. Si, transcurridas 24 horas desde el traslado del menor al centro de protección municipal, no ha sido posible su restitución al núcleo familiar, este será entregado al ICBF - Regional Huila.

A la fecha 12 menores de edad han sido asesinados en Neiva y de las 1.210 capturas por diferentes delitos 123 corresponden a menores de edad, principalmente por delitos como hurto y tráfico de estupefacientes.