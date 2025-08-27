Toque de queda impuesto por bandas criminales cumple dos semanas en barrios Buenaventura

Varios barrios del distrito de Buenaventura completan semanas bajo confinamiento debido a un toque de queda impuesto por grupos armados ilegales.

La situación ha generado polémica, pues mientras la ciudadanía denuncia las restricciones, la Policía asegura que no hay evidencia de esta medida, especialmente en las comunas 9, 10 y 12.

El comandante del Distrito Especial de Policía de Buenaventura, coronel Gustavo Adolfo Chaparro, sostuvo que no se han confirmado estas imposiciones.

Sin embargo, líderes comunitarios contradicen su versión. Según Fresney Bonilla, integrante de la Fundación Étnica y Cultural en Defensa de los Derechos Humanos, en sectores como Unión de Vivienda, El Caldas, Nuevo Horizonte y El Progreso los delincuentes sí ordenaron a la comunidad no salir después de las seis de la tarde.

"Es algo lamentable escuchar al comandante de la Policía que diga que no tiene conocimiento, la situación salió mediante un panfleto donde decía que a partir de la fecha las personas tenían que estar en su casa a partir de las 6 de la tarde y que no respondían por lo que pasara", puntualizó Bonilla

El mediador de derechos humanos señaló, además, que varias familias han abandonado sus viviendas por temor a la violencia. “Desocupadas, son mas de 90 casas, tenemos 16 homicidios en el barrio Unión de vivienda, entonces porque la autoridad dice que la comunidad no esta sumida a un toque de queda por parte de la delincuencia", dijo.

Finalmente envió un mensaje a la Alcaldía de Buenaventura y a la Secretaría de Gobierno para que se adelantes acciones concretas que devuelvan tranquilidad a la población. Advierten que no pueden seguir sometidos a reglas impuestas por la delincuencia mientras sus derechos son ignorados.