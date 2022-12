Detectan más de 130 falsas víctimas del conflicto en Atlántico

Al menos 104 denuncias contra fraude permitieron identificar a 132 personas en el departamento del Atlántico que, mediante falsos testimonios, se hacían pasar por víctimas del conflicto armado para cobrar ayudas humanitarias o indemnizaciones, lo que representa un millonario robo para el Estado.

"En el momento solo se ha detectado que fueron falsas sus declaraciones, pero por supuesto que debieron recibir algunas ayudas. No sabemos quiénes recibieron y quiénes no, pero lo cierto es que ese fraude no se lo pueden seguir cometiendo al Estado.

Necesitamos que denuncien esas irregularidades", expresó Alfredo Palencia, director de la Unidad de Víctimas en el Atlántico.

En este proceso se parte del principio de la buena fe, una persona que desee hacerse reconocer como víctima simplemente debe

dar una declaración ante el Ministerio Público, entonces no podemos permitir que se aprovechen, por eso ahora mismo se está verificando con mayor exactitud", agregó.

Más casos de fraude

A propósito de fraude, también se conoció que falsos funcionarios de la Unidad de Víctimas están realizando cobros ilegales a los sobrevivientes del conflicto armado en el Atlántico.

Todos los trámites de la entidad son gratuitos; sin embargo, las autoridades hoy buscan a una mujer a la que las víctimas solo reconocen con el nombre de ‘Yohana’, quien estaría estafando a estas personas en Malambo, prometiéndoles tramitar de manera más rápida su indemnización y acceso a vivienda,

a cambio de votos y del pago de 20 mil pesos por cada víctima.

Esta mujer no solo ha engañado a las verdaderas víctimas, sino también a otros jóvenes malamberos, a los que les hace creer que han sido incluidos en el registro único de víctimas y que pueden tener acceso a las ofertas o convenio de estudio, cuando no es así.

"Esperamos que actúen las autoridades para identificarla y judicializarla", concluyó Palencia.