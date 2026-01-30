En vivo
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Nación

¿Deudas de libranza? El cambio en la ley que permite a militares y profesores frenar descuentos

La Ley 2445 de 2025 reforma el régimen de insolvencia en Colombia y permite que pensionados, docentes y militares suspendan los descuentos automáticos de sus salarios.

el ingreso al régimen de insolvencia puede limitar el acceso a nuevos créditos de forma temporal.
Foto: Blu Radio
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

