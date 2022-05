Día Internacional del bullying: en Colombia los casos de acoso siguen en aumento

El 2 de mayo se conmemora el Día Internacional en contra del Acoso Escolar o bullying, así lo estableció la UNESCO en el año 2013. Colombia es el segundo país con nivel de bullying escolar más alto en Latinoamérica, al menos el 32% de los estudiantes en el país indicó haber sufrido acoso escolar.

Las cifras no son alentadoras, según un estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras, desde enero de 2020 a diciembre de 2021, se registraron 8.981 casos graves de bullying. Además, de acuerdo con esta entidad, Colombia es uno de los países con mayor número de casos de acoso en el mundo.

El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana publicó un informe en el que compara el bullying o acoso escolar que sufren los estudiantes del país con otros jóvenes de países que forman parte de la OCDE. Reveló que el 11,2 % indicó que fue golpeado o empujado por otros estudiantes y el 10,6 % manifestó ser amenazado, cifras que superan el promedio de la OCDE, que para estos dos casos se ubicó en el 7 y 8,7 %.

Por otro lado, el estudio Contigo Conectados, de la Universidad EAFIT, explicó que el 12% de los niños encuestados, manifestó haber sido víctima de ciberbullying.

Uno de estos casos es el de una niña de 13 años, quien fue acosada sexualmente por uno de sus compañeros de colegio por medio de redes sociales, y al no ceder ante esta situación fue víctima de bullying.

“Yo lo conocí porque estábamos juntos en el colegio, nos volvimos amigos. Me empezó a mandar mensajes, me empezó a pedir fotos íntimas y me empezó a acosar. Yo no le puse mucha atención y lo dejé pasar pero al día siguiente también fue constante, llegó al punto de responder mis historias haciéndome sentir muy mal con las palabras que me escribía. Se volvió muy grosero conmigo porque no le quise pasar las fotos”.

Por esta razón y para ayudar a las víctimas de acoso el gigante tecnológico Google instaló hace pocas semanas lanzó nuevos algoritmos en sus búsquedas para proteger a los menores de los peligros que tiene consumir información delicada o contenido explícito.

“Presentamos dos algoritmos avanzados, BERT y MUM, ambos aportan elementos muy importantes para hacer que las búsquedas sean más seguras. Las búsquedas relacionadas con información de crisis personal empezarán a mostrar líneas de ayuda locales, información relevante de centros de atención, y fuentes confiables en más de 70 idiomas”, explicó Susana Pabón, corporate communications manager de Google.

Es importante detectar cuando un niño o niña es víctima de acoso; los cambios de humor son una de las principales señales de alarma, cuando están tristes o irritables sin razón; el aislamiento, cuando prefieren evitar a ciertas personas o manifiestan que no quieren ir al colegio; y alejarse de los dispositivos móviles también puede indicar que el menor no se siente cómodo con los dispositivos móviles o aplicaciones. La detección temprana del acoso en menores puede evitar grandes traumas o incluso suicidios.

