Diferencias internas en la Unión Sindical Obrera por el fracking

Después de que el presidente Gustavo Petro incumpliera la última reunión pactada con los dirigentes de la Unión Sindical Obrera (USO) se intercambiaron señalamientos en donde la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO) decidió apartarse de la posición asumida por la USO, quienes tildaron al mandatario de “negacionista” frente al futuro del consumo de petróleo.

En diálogo con Blu radio, Ariel Corzo, miembro de la junta directiva de la Unión Sindical Obrera, aseguró que la situación interna con César Loza, presidente del sindicato, es compleja porque lo señalan de asumir en los últimos días una postura contraria a lo que había definido la Asamblea Nacional de Delegados, respecto al fracking.

“La USO definió en el año 2019 una postura clara del fracking. El presidente del sindicato, mi compañero, César Loza, ha manifestado públicamente la necesidad de rediscutir nuevamente el tema del fracking, un tema que obviamente nos ha puesto en contradicción en varios sectores al interior de la organización sindical, pero sumado a eso, está usurpando las funciones de la Asamblea de Trabajadores”, aseguró Corzo.

Recordó que los trabajadores afiliados a la USO a nivel país tomaron la decisión de no aportarle al fracking desde noviembre de 2019, “no estamos de acuerdo con el fracking, y, recientemente, una fracción de la USO en cabeza del presidente César loza, viene diciendo que es necesario hacer fracking en Colombia, una postura contraria incluso, al Gobierno de Gustavo petro, que el gremio ha apoyado y sigue apoyando”, afirmó corzo en diálogo con Blu Radio.

Fracking // Foto: AFP

Como parte de las diferencias internas de la USO, Corzo denunció que Loza recientemente retiró un pliego de peticiones que se le había presentado al Cenit en marzo de 2023 que sostenía un conflicto laboral para los trabajadores de la empresa.

“No lo compartimos porque no se está cumpliendo lo que determina la reforma laboral, la reciente ley laboral promovida desde el Gobierno del cambio en cabeza del presidente Gustavo Petro”, indicó Ariel Corzo.

En este contexto, Corzo aseveró que la decisión de retirar el pliego fue sin previa autorización de la Asamblea de Trabajadores afiliados a la USO, subdirectiva de oleoductos.

“Sumado a eso hay una implementación de un esquema de turno en Cenit y en Ecopetrol de 12 horas diarias para los trabajadores, 10 días consecutivos de trabajo versus 9 descanso. Hay un sector y una fracción de la Junta de la entidad nacional del sindicato, donde está el presidente César Loza, que comparten ese esquema y otros que no lo compartimos porque no se está cumpliendo lo que determina la reforma laboral”, explicó Corzo.

Todo esto, ha representado problemas internos dentro de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol, ya que integrantes de la junta directiva del gremio aseguran que el representante legal no puede tomarse atribuciones ni responsabilidades sin previa autorización de la Asamblea, aun cuando César Loza ha argumentado su posición.