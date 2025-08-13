USO critica política de Petro: “Piensa que salvará a la humanidad si no producimos petróleo y gas”

El presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), César Loza, lanzó fuertes cuestionamientos a la política energética del presidente Gustavo Petro, asegurando que la decisión de no impulsar nuevos proyectos de exploración y producción de petróleo y gas pone en riesgo la autosuficiencia energética del país y la estabilidad financiera de Ecopetrol.

En entrevista con Mañanas Blu, Loza reconoció que la producción de Ecopetrol en el primer semestre de 2024 alcanzó los 751.000 barriles, la cifra más alta registrada, pero advirtió que ese incremento no proviene de nuevos hallazgos en Colombia.

Según explicó, parte de ese aumento se debe a la producción en el Permian, en Estados Unidos, negocio en el que “no se genera un solo empleo para los colombianos”, y a campos adquiridos como Caño Sur.



¿Qué pide la USO a Petro por Ecopetrol?

Loza señaló que Ecopetrol ha destinado el 40% de su inversión semestral, unos 2.852 millones de dólares, a proyectos de transición energética, incluyendo la compra del parque solar Windpeshi y un portafolio de 1.300 megavatios en energías renovables. Aunque valoró estas iniciativas, subrayó que “eso no va a salvar el mundo” y que es necesario reforzar el negocio tradicional de petróleo y gas.

“El presidente Petro, con todo respeto y todo cariño, piensa que va a salvar la humanidad si nosotros dejamos de producir petróleo y gas. Es un error. Tenemos 18 millones de vehículos, la tendencia vehicular es creciente, necesitamos el gas, y eso se hace trayéndolo o produciéndolo”, afirmó el dirigente sindical.

La USO advirtió que las importaciones de gas han aumentado, incluso desde fuentes de fracking en Estados Unidos y Trinidad y Tobago, mientras en Colombia se mantiene el freno a proyectos como el licenciamiento del bloque Comodo 1, que depende de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Ambiente.

“Preferimos importarlo cinco veces más caro que producirlo aquí, y eso es un debate que debe darse en el plano técnico y no ideológico”, recalcó Loza.

Publicidad

El líder sindical también criticó la alta carga tributaria que enfrenta Ecopetrol, incluyendo cobros de IVA que suman cerca de 3 billones de pesos, y recordó que en los últimos 10 años la compañía ha aportado más de 240 billones de pesos al fisco nacional.

“Uno no puede comer carne y tomar leche de la misma vaca. El Gobierno quiere sacarle recursos a Ecopetrol pero a la vez está en contra de su negocio original”, dijo.

En cuanto a inversiones fuera del sector, como la compra de monómeros o la operación de ISA en transmisión de energía y construcción de vías, Loza manifestó que estas no deben descuidar la actividad petrolera. Citó como referencia a países como Venezuela y Brasil, que están incentivando la producción de crudo pese a tener "gobiernos progresistas".

Publicidad

Finalmente, Loza advirtió que el sindicato también se opondrá a cualquier intento de eliminar el régimen especial de salud de los trabajadores de Ecopetrol, medida que analiza si está incluida en la reciente reglamentación de la reforma a la salud. “Nos movilizaremos por la defensa de nuestro sistema de salud exceptuado, así como lo hacemos por Ecopetrol”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: