“Dime la verdad”: víctimas de falsos positivos se volvieron a encontrar con militares

En la plaza de Soacha, municipio desde donde salieron cientos de jóvenes hace 14 años bajo falsas promesas de trabajo, hacia otras zonas del país como Norte de Santander, se llevó a cabo un acto de reconocimiento por parte de tres militares que aceptaron su responsabilidad por falsos positivos.

Las 13 madres de Soacha presentes llegaron con camisetas blancas que decían “dime la verdad”. Los militares les entregaron una flor como acto de reconciliación y estuvieron en la misma tarima víctimas y responsables.

Publicidad

Carmenza Romero explicó que su hijo era un joven de 23 años, quien tenía sueños e ilusiones cuando fue asesinado por el Ejército en 2008. Pero también hablándole a los tres militares les dijo que limpió su alma y no siente odio por ellos.

“No eran delincuentes como tal vez lo dijo Uribe en el 2008, que los jóvenes, que se habían ido a Ocaña, se habían ido era a delinquir. Que falsedad, doctor Álvaro Uribe Vélez, que ahora se tiene que comer sus palabras”, afirmó.

Pero también intervino el general de más alto rango en aceptar su responsabilidad por falsos positivos: el excomandante de la Brigada 30 Paulino Coronado. Dijo que estos fueron crímenes de lesa humanidad y que fue algo que no quiso creer en ese momento, incluso, manifestó que se “contagió” por una posición de sesgo en contra de las ONG que denunciaban lo sucedido. Su llamado también es para que los líderes, que ocuparon posiciones de mando y no han aceptado su responsabilidad, lo hagan.

“Esto se consideraba un imposible, esto se consideraba ilógico. Cómo llevar desde aquí 18 horas a unos jóvenes para matarlos, yo me preguntaba y en su momento decía que esto no podía ser cierto porque no tiene lógica. Pero es que el crimen no tiene lógica”, confesó.

Publicidad

Por su parte, desde la Comisión de la Verdad explicaron que estos hechos se exacerbaron durante el gobierno de la Seguridad Democrática y que, según las investigaciones que han hecho, la cifra de 6.402 casos de falsos positivos presenta un subregistro.

Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy