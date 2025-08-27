Director de la UApA aclara déficit en PAE y señala a entidades territoriales por desfinanciamiento

Recientemente la Contraloría General de la República advirtió que más de 3 millones de niños en Colombia podrían quedarse sin el Programa de Alimentación Escolar (PAE) por falta de recursos. Ante este panorama, el director de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (UApA), Sebastián Rivera, aseguró en entrevista con Blu Radio que el Gobierno Nacional ha cumplido con su obligación de financiar el programa, mientras que varias entidades territoriales han desfinanciado sus aportes.

Rivera explicó que, al inicio del actual Gobierno, el presupuesto nacional para el PAE era de 1,3 billones de pesos y hoy alcanza los 2,1 billones, con un incremento proyectado de 900.000 millones más en 2026, lo que elevará la cifra a 2,9 billones. Señaló que este crecimiento está por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y demuestra que el Ejecutivo ha cumplido con la Ley 2167, que obliga a garantizar la progresividad del programa.

No obstante, identificó que 47 entidades territoriales retiraron 404.000 millones de pesos de la financiación del PAE en 2025, y que 51 más no realizaron aumentos reales en sus presupuestos, lo que representa un faltante adicional de 800.000 millones. En total, el déficit asciende a 1,2 billones de pesos. “Ese esfuerzo del gobierno nacional se pierde cuando las entidades territoriales no cumplen con su obligación de aportar”, afirmó.

PAE. Foto: suministrada

Rivera precisó que de los 2,1 billones asignados por el Gobierno central, ya se han girado 1,9 billones y que el restante, 200.000 millones, será entregado en septiembre. Además, indicó que los riesgos se dividen en dos niveles: uno administrativo, relacionado con la suscripción de contratos para garantizar el servicio hasta noviembre, y otro presupuestal, derivado de la desfinanciación en departamentos y municipios.

Enfatizó que el señalamiento de la Contraloría no recae en la UApA, sino en los gobiernos locales que no han cumplido con la norma. “El programa nunca se verá afectado por parte del Gobierno Nacional, que ha hecho un esfuerzo extraordinario para mantenerlo. El déficit proviene de los recursos que debían aportar las entidades territoriales”, señaló.

El director concluyó reiterando que el PAE es una estrategia de permanencia escolar y que el presidente de la República ha priorizado este programa en la agenda nacional, destinando recursos crecientes pese a las limitaciones fiscales actuales.