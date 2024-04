Director de la UNGRD declara insubsistente a secretaria general, “la número dos de Olmedo López"

El director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, firmó la declaración de insubsistencia de la hasta hoy secretaría general Ana María Castaño. Según el director Carrillo, ella estaría torpedeando el funcionamiento de la entidad.

“Acabo de firmar la declaración de insubsistencia de la secretaria general de la UNGRD: Ana María Castaño Álvarez. No permitiré que la número dos de Olmedo López siga torpedeando la entidad. Serán los jueces quienes definan las responsabilidades penales, pero mi obligación es mantener la Unidad andando”, informó Carrillo en su cuenta de X.

Castaño Álvarez es abogada, especialista en derecho administrativo de la Universidad de Antioquia y en seguridad social de la Universidad Externado de Colombia. Además, fue directora territorial de Antioquia en el Ministerio del Trabajo, asesora jurídica de la Secretaría de Salud de Envigado, contralora auxiliar en la Contraloría General de Antioquia y profesional especializada en la Alcaldía de Medellín para la Secretaría de Gestión y Control Territorial.

Carrillo ya le había solicitado la renuncia protocolaria a Castaño Álvarez a mediados de marzo, decisión que causó controversia, pues ella se encuentra en estado de embarazo de alto riesgo.

“Cuando él me llama y me pide la renuncia, pese a que sabe de mi estado, de que se lo manifesté y de frente le dije que no iba a presentar la carta, que él conocía mi estado de embarazo. Salgo de la oficina de él y le paso mi incapacidad. Él en este momento está sobrepasando dos fueros que yo tengo: protección por mi embarazo y por incapacidad”, señaló en su momento Castaño a Semana.

Las decisiones de Carlos Carrillo tras su llegada a la dirección de la UNGRD hacen parte de intento de depuración en la entidad para luchar contra la corrupción, sobre todo, por el escándalo que se desató con la compra de 80 carrotanques para La Guajira, los cuales ni siquiera tenían póliza para poder circular.

Incluso, el presidente Petro manifestó su apoyo a Carrillo en este proceso: “Carlos Carrillo tiene todo mi respaldo en la lucha contra la corrupción”.