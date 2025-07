Discurso de Petro en conmemoración de los 202 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo

Este jueves, 24 de julio, el presidente Gustavo Petro realiza un discurso desde Cartagena en conmemoración de los 202 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, Día de la Armada Nacional y 25 aniversario de COTECMAR.

Durante su discurso, el mandatario se refirió a la propuesta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de reducir el presupuesto destinado a Colombia para el 2026.

“No nos están ayudando. Somos nosotros los que ayudamos. Punto. Allá no mueren, aquí si. La vida humanas es lo que más vale, no el dólar, 170 millones de dólares no los pueden quitar, si”, dijo el presidente Gustavo Petro sobre la relación con EEUU a propósito de la posible reducción de casi el 50 % de los fondos que brinda el Gobierno de Donald Trump a Colombia.