Dolorosa despedida de Rigo, el perrito policía que tuvo eutanasia tras 6 años de servicio

Con honores y un nudo en la garganta, miembros de la Policía Nacional y la Jefatura de Seguridad Presidencial despidieron a Rigo, un labrador chocolate que dedicó seis años de su vida a la detección de explosivos, protegiendo a cientos de colombianos, incluida la seguridad del presidente Gustavo Petro.

Este jueves, la Casa de Nariño fue el escenario de un emotivo homenaje para este fiel compañero, quien enfrentaba un cáncer terminal en una de sus patas, motivo por el cual se tomó la difícil decisión de practicarle la eutanasia.

Rigo no solo fue un canino entrenado; fue un héroe de cuatro patas. El intendente Javier Alejandro Velandia Pérez, su guía durante toda su trayectoria, recordó entre lágrimas los momentos vividos junto a su inseparable compañero. "A Rigo no le importaba ni el clima ni el lugar, siempre estaba dispuesto a encontrar su pelota y cumplir su trabajo. Me enseñó que la amistad de un perro es sincera y desinteresada", afirmó Velandia en díalogo con Blu Radio.

Rigo, el perrito policía. Foto: Blu Radio

El vínculo entre ambos comenzó hace seis años y medio, cuando Rigo, con apenas nueve meses, fue asignado a Velandia. Desde entonces, formaron un equipo imbatible, llevando a cabo misiones en lugares como el Aeropuerto El Dorado, la erradicación de cultivos ilícitos en Putumayo y, finalmente, la protección presidencial.

En una ocasión, Rigo salvó la vida de su guía y otros uniformados al detectar un artefacto explosivo en una zona de riesgo, confirmando su valentía y entrenamiento excepcional.

"Hoy se cierra una etapa importante en mi labor policial. No pensé que fuera a llorar, pero ha sido muy difícil", confesó el intendente, quien no dejó de acompañar a Rigo en su último día. El homenaje incluyó un reconocimiento especial por parte de sus compañeros, quienes destacaron la trayectoria impecable del labrador.

Rigo dejó una lección invaluable: la fidelidad y el amor de un perro son eternos. Aunque su misión terminó, su legado vivirá en cada vida que salvó y en el corazón de quienes lo conocieron. Su partida es un recordatorio de valorar a los animales que nos acompañan, ya sea en el hogar o en el campo de servicio.