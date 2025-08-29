Dos generales de operaciones en zonas críticas asumen ahora el entrenamiento del Ejército

En una ceremonia militar realizada en Tolemaida, el Ejército designó a dos de sus oficiales más experimentados en combate para liderar ahora las unidades encargadas de la educación, la doctrina y el entrenamiento de los soldados en Colombia.

El Mayor General Giovanny Rodríguez León, quien estuvo al frente de las operaciones militares en el Catatumbo, una de las regiones más complejas por la presencia de guerrillas, narcotráfico y bandas armadas, asumió el mando del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC).

Desde esta unidad, será el responsable de dirigir los programas de formación, capacitación y entrenamiento de las tropas en todo el país.

En la misma ceremonia, el Brigadier General Federico Mejía, quien comandaba las operaciones militares en el Cauca y Valle del Cauca, territorios golpeados por la violencia de grupos armados ilegales y ataques contra la población civil, tomó posesión como nuevo comandante del Centro Nacional de Entrenamiento del Ejército.

Su misión estará enfocada en fortalecer el entrenamiento táctico de los soldados que enfrentarán las amenazas en terreno.

Los dos generales que venían liderando operaciones en las zonas más críticas del país ahora tendrán la tarea de transmitir esa experiencia a las nuevas generaciones de militares, asegurando que la doctrina y la preparación de las tropas estén alineadas con los desafíos actuales de la seguridad nacional.