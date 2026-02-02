En vivo
Blu Radio  / Nación  / Drogas, laboratorios destruidos y capturas: 2 años de operaciones militares en frontera con Ecuador

Drogas, laboratorios destruidos y capturas: 2 años de operaciones militares en frontera con Ecuador

En los últimos dos años fueron destruidos cientos de laboratorios, incautadas toneladas de droga y capturados integrantes de estructuras armadas que operan en varios municipios del departamento.

