Duque asegura que fiscal ad hoc no es un cargo público

El presidente Iván Duque aseguró que ninguna de las tres personas que ternó para fiscal ad hoc está inhabilitado para investigar el caso Odebrecht.



“Esta figura no tiene reglamentación jurídica y no se trata de un cargo público, se trata de un encargo de responsabilidades. Cuando uno examina la Constitución nacional, uno se da cuenta que para ejercer el cargo de fiscal se necesitan los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Dado que no hay ninguna reglamentación, no existe ninguna inhabilidad para el ejercicio de ese encargo”, dijo en entrevista con RCN Radio Antioquia.

Vea también: Exsecretario de Transparencia de Santos pide a Corte rechazar terna de fiscal ad hoc



El jefe de Estado defendió la terna enviada a la Corte Suprema de Justicia y aseguró que en el caso de la magistrada Margarita Cabello no hay ninguna inhabilidad.



“Dicen que hay inhabilidad en la doctora Cabello, no la veo porque a ella no la están eligiendo a un cargo donde tenga remuneración o donde tenga un beneficio personal”, señaló.



Lo mismo consideró en el caso de la secretaria jurídica de la Casa de Nariño, Clara María González.



“Si ella debe dedicarle un mayor tiempo pues por supuesto tendrá que tomar las mejores decisiones y con total independencia”, dijo.



El mandatario, igualmente, defendió el nombramiento de Leonardo Espinosa.