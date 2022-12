Duque pide circulares rojas contra disidentes de las Farc

En su discurso en el XXII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria, donde se celebran 200 años de esta justicia, el presidente Iván Duque aseguró que habló con el fiscal y le pidió que busque con la Interpol la emisión de circulares rojas contra los disidentes de las Farc.

"Hablé con el fiscal encargado, Fabio Espitia, y le pedí que emita las órdenes de captura correspondientes y busque con la Interpol la emisión de circulares roja" dijo.

"Que todos los tribunales que tienen competencia procedan rápidamente para quitarles la condición de aforados", agregó el mandatario.

“Sabemos lo que pretenden. Huyeron a territorio venezolano, donde han tenido la complicidad y patrocinio del régimen de Nicolás Maduro y ahora pretenden que con recursos del régimen planeen ataques contra el pueblo colombiano. No lo vamos a aceptar", precisó.

El primer mandatario, además, hizo un recuento de los hechos por corrupción por los que fueron capturados ‘Jesús Santrich’ y Marlon Marín, sobrino de ‘Iván Márquez’.

“Ahora no pretenda apelar a esos discursos, solamente de fachada, cuando sabe que tiene el rabo de paja de su actividad narcotraficante y terrorista”, dijo, en referencia a ‘Márquez’.

Duque, desde Medellín, insistió en que no se puede hablar de una nueva guerrilla, sino de un grupo narcoterrorista.

"No existe ninguna causa que justifique las armas. Hoy más que nunca se debe buscar la victoria de la paz, pero sin impunidad. (...) Tenemos que acompañar a quienes buscan reincorporación", expresó.

Maduro pretende legitimarse con el grupo armado de Márquez: Duque

El presidente Duque, además, reveló que en las últimas horas habló con el presiente interino de Venezuela, Juan Guaidó.

"Hablé con el presidente Guiadó. Sabe lo que pretende Maduro, que para legitimarse apoya este grupo armado. (...) Guaidó ayudará a Colombia porque ningún Estado podrá darle protección a un terrorista", manifestó.

"Hoy estamos mejor preparados que nunca. Como con Guacho, procederemos con todo el que quiera quitarle la tranquilidad al país", puntualizó Duque.

Procurador pidió apoyo del presidente Duque para impedir que “las llamas de la guerra vuelvan a incendiar al país”

El procurador Fernando Carrillo le envió un mensaje a ‘Iván Márquez’ y los demás disidentes alzados en armas. Les dijo que cualquier excusa para haber retomado la guerra es equivocada.

"Hoy se quitaron las máscaras los verdaderos enemigos de la paz (...) Señor Márquez, esta no es la Colombia de la Marquetalia del pasado”, dijo.

“Hay unas nuevas generaciones que hacen hoy de Colombia un país distinto al suyo, al de ‘Santrich’ y al de ‘El Paisa’. Una nueva generación que no le come cuento a quienes le apuestan a la guerra”, dijo el procurador, quien leyó una carta de 4 páginas pidiendo unidad para acabar con los armados.

El procurador hizo, además, un llamado a la fuerza pública para que haga presencia y actúe en los territorios, así como a la institucionalidad, a tomar decisiones judiciales inmediatas ante quienes violan las leyes.

“Ningún fusil será más fuerte que la Constitución (...) Deben ser respondidos con la mano firme del Estado para que continúen con la senda del cumplimiento de lo pactado y de apoyar a los excombatientes fieles a su palabra”, precisó.

El procurador anunció que la próxima semana se iniciarán consultas ciudadanas para medir la demanda de justicia en los territorios e hizo un llamado al presidente Iván Duque a unir al país en este momento.

