Duque viajará a Washington el próximo 2 de marzo

El Centro de Pensamiento Business Council for International Understanding confirmó a través de su página oficial que el próximo 2 de marzo el presidente Iván Duque estará en Washington para participar de un panel sobre la estrategia del país para el 2030 y las prioridades económicas y comerciales.

“Luncheon with H.E. Iván Duque, President of the Republic of Colombia”, dice la página web con una cuenta regresiva de 10 días para el evento. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, que estará en el cargo hasta finales de marzo, acompañará al presidente en esta visita, igualmente la canciller Claudia Blum y la jefa de gabinete María Paula Correa.

“El presidente Duque está interesado en organizar un diálogo sincero sobre la estrategia 2030 de Colombia y sus prioridades económicas y comerciales. Se le unirán su ministra de Relaciones Exteriores, jefe de Gabinete y embajador en los Estados Unidos”, dice la descripción del evento.