Duras críticas de David Barguil al expresidente César Gaviria

“Es irónico que quienes hoy enarbolan las banderas de la paz, descalifiquen los esfuerzos de paz realizados por el ex Presidente Andrés Pastrana, los cuales se constituyeron en un punto de partida para las negociaciones que se adelantan hoy en La Habana”, dice el comunicado.



Agrega que “nadie en Colombia puede desconocer que fue el Gobierno Pastrana quién logró el fortalecimiento de las fuerzas Militares, con el Plan Colombia, en el propósito de combatir a los grupos armados ilegales, en partícular a las farc, quienes tras su debilitamiento, abrieron la puerta del diálogo y con esto la posibilidad de estar hoy en el camino de la paz que tanto anhela el país”.



“Lo que los colombianos esperan de los líderes políticos, es un debate en donde se respeten las distintas visiones y observaciones, a fin de lograr un gran acuerdo político que garantice una paz seria y duradera”, concluye.



Este jueves, Gaviria aseguró que Pastrana fue muy generoso en los diálogos con las Farc en el Cagúan, a los que calificó como un show.



“Si alguien ha sido débil en este país con las Farc ha sido el expresidente Pastrana, a mí me da pena y lo digo por su postura crítica con este proceso. Ha dicho unas barbaridades, que con el perdón del expresidente Pastrana, la verdad le queda mal decir esas cosas, porque no tiene tanta autoridad. A él le parece que le entregamos el país al narcotráfico, pero a Obama le gusta”, dijo.



En diálogo con BLU Radio, Barguil dijo que siempre se ha enfrentado en lo político a Gaviria, quien es su suegro.



“Yo tengo que rechazar las declaraciones de él porque no le queda bien a quien está liderando el SÍ en el plebiscito criticar lo que hicieron los anteriores gobiernos”, dijo.

