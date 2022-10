Duro agarrón entre Claudia López y Juan Carlos Pinzón en debate vicepresidencial

El duro encontronazo se dio al mismo tiempo en que los candidatos a la Presidencia debatían en Barranquilla.

El escenario del rifirrafe fue un evento organizado por el diario El Espectador en alianza con Fescol, el Gobierno de Canadá y la Universidad Central.

Marta Lucía Ramírez envió excusa a los organizadores y, en su ausencia, algunos candidatos vicepresidenciales criticaron su posición sobre la implementación del acuerdo de paz con las Farc.

A su turno, Juan Carlos Pinzón aseguró que en un eventual gobierno de Germán Vargas Lleras se respetarían los acuerdos a lo que Ángela María Robledo respondió: “le va tocar convencer a Germán Vargas, porque en todo está en desacuerdo con el proceso. Doctor Pinzón, su partido se retiró muchas veces del debate y de la implementación normativa, no venga a decir ahora que están apoyando el proceso de paz, cuando no es verdad”.

El exministro de Defensa fue atacado más adelante por Claudia López, cuando criticó el proceso judicial de Alejandro Lyons, a lo que la senadora respondió: “le pido coherencia al doctor Pinzón, pues habla de esto pero están felices con el apoyo de los ñoños, los corruptos y los partidos de maquinaria”.

Pinzón respondió: "qué bueno que lo dice Claudia, porque usted está con el partido que apoyó el cartel de la contratación en Bogotá. Esa es su coalición. Cuéntele al país que usted ha sido sancionada por la Contraloría, cuéntele al país que usted tiene 25 investigaciones en la Corte Suprema”.

Posteriormente López arremetió, esta vez criticando a Vargas Lleras.

“Usted Juan Carlos no tiene por qué justificar lo injustificable. Germán Vargas Lleras es un hampón y un delincuente. El partido que lo avala a usted tiene muchos cuestionamientos y está lleno de corrupción. Calumnias no es decirle al señor Germán Vargas lleras que es un delincuente politiquero y que no vamos a permitir que siga mal gobernando este país”, declaró la candidata a la vicepresidencia por la Coalición Colombia.

Al finalizar el debate, Juan Carlos Pinzón calificó de inaceptables dichas palabras y dijo: “Una vez más la senadora que tiene muchas investigaciones tendrá que retractarse”.



El equipo político del candidato Germán Vargas Lleras rechazó los dichos de Claudia López y pidió a la campaña de Fajardo una retractación ante los ataques.

"Solicitamos que desde su campaña se retracten de los insultos proferidos por la candidata vicepresidencial Claudia López contra Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón. De no hacerlo quedaría claro que todo correspondería a una deliberada estrategia definida por ustedes en la cual Sergio Fajardo funge de decente con llamados a la no polarización, mientras la señora López es prolífica en insultos. De ser así, su doble moral quedaría en evidencia", reza la comunicación.