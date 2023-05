Duro cruce de trinos entre Petro y Bruce Mac Master por los posibles efectos de la reforma laboral

Durante la mañana de este miércoles se produjo un nuevo cruce de trinos entre el mandatario Gustavo Petro y el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Andi, Bruce Mac Master por cuenta del impacto que podría tener la reforma laboral en la generación de empleo en el país.

El florero de Llorente fue un estudio realizado por un grupo de investigación del Banco de la República, el cual, señala la portada que no representa la posición del banco pero que en su página 11 advierte que: “Los resultados indican que, en el escenario medio, el incremento en los costos salariales recortaría 454.000 empleos formales (en un rango entre 152.000 y 746.000, dependiendo de la respuesta estimada del empleo formal a los costos salariales), equivalente a una reducción de 2,1 puntos porcentuales de la tasa de formalidad, en un horizonte de entre tres y cuatro años”.

Por su parte, Mac Master retomó este artículo y aseguró que el incremento en costos salariales desencadenaría un caos salarial.

“Colombia no puede darse el lujo de adelantar una reforma laboral, que no sólo no crea empleo, sino que lo destruye. Si vamos a dar el paso de hacer una reforma en este frente lo mínimo es que: cree empleo, reduzca informalidad y genere más actividad económica”, resaltó.

Publicidad

En duros términos le respondió el presidente Petro señalando que es una mentira que si se aumentan los salarios crece el desempleo y advirtiendo que no puede haber paz en Colombia “con dirigentes empresariales que creen que esclavizando a los trabajadores se genera riqueza”.

Siempre desde el poder se ha dicho que si se aumentan los salarios , se aumenta el desempleo. Mentira. La historia del capitalismo Europeo y norteamericano muestra sociedades de altos salarios con altísimo empleo.



En Colombia se ha creido que volver el trabajador esclavo genera… https://t.co/ZMKZbBkfde — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 10, 2023

A ese comentario. El líder gremial le respondió aclarándole que no se pueden tomar decisiones en reforma laboral que generen desempleo o, incluso, que no generen empleo porque el país entra en momentos difíciles de crecimiento económico y que la tarea debe ser cuidar los puestos de trabajo.

Presidente @petrogustavo mi comentario va a que no podemos tomar decisiones en reforma laboral que generen desempleo, no generen empleo, o produzcan informalidad

La economía entra en un momento complejo de crecimiento en el cual el empleo de los colombianos debe ser prioridad… https://t.co/vH7fohpK48 — Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) May 10, 2023

Publicidad



“Más aún, estoy seguro de que no puede ser la intención del gobierno generar desempleo o aumentar la informalidad, pero lo cierto es que muchos estamos alertando sobre ese riesgo. Estamos a tiempo de no cometer ese error. Hagamos una reforma que aumente la protección social de los trabajadores pero que no genere desempleo”, señaló Mac Master.

Petro finalizó la discusión respondiendo que la informalidad es consecuencia a falta de productividad.

“La informalidad no está ligada al costo laboral del empleo en el sector formal sino a la falta de capacidades productivas de la sociedad. Si se mira en el mundo rural es la ausencia de tierra fértil para el productor pobre, si se mira en el urbano, la falta de crédito y saberes para a la economía popular”, indicó el mandatario.

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: