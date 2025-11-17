Ecopetrol confirma atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en Arauca

A través de un comunicado, la petrolera Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, confirmaron un atentado terrorista perpetrado por desconocidos en contra de la infraestructura del oleoducto Caño Limón-Coveñas, ubicado a la altura de la vereda Las Acacías, en zona rural del municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca.

La petrolera informó que activaron el Plan de Emergencia y Contingencia por pérdida de contención del oleoducto. Además, también activaron, de manera preventiva, la protección de la bocatoma de Arauquita. Asimismo, también aseguraron que el Ejército Nacional aseguró la zona para garantizar el ingreso de personal técnico que atenderá la situación.

Foto: Archivo.

Ecopetrol y Cenit recomiendan a la comunidad residente en inmediaciones al lugar de los hechos no acercarse mientras culminan las labores de atención y reparación.

Por último, las compañías rechazaron el acontecimiento y también hicieron un llamado para que cesen estos delitos debido a que ponen en riesgo la integridad de las comunidades, además de generar graves consecuencias al medio ambiente.

