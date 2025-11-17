En vivo
Ecopetrol confirma atentado contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en Arauca

Cenit, filial de la empresa petrolera, activó Plan de Emergencia y Contingencia por pérdida de contención, además, se activará de manera preventiva protección de bocatoma del municipio de Arauquita.

