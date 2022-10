Ecopetrol irá a tribunal de arbitramento con CB&I por sobrecostos en Reficar

Echeverry también anunció que el próximo lunes llega el nuevo vicepresidente de la refinería, Tomas Hernández, quien tiene más de 30 años de experiencia en refinerías en Chevron.

De otro lado, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, manifestó que los problemas de Reficar se originaron en la falta de planeación y en la escogencia del contratista.

“Los problemas de Reficar tienen muchísimo que ver con la escogencia de un pésimo contratista, CB&I. Ese contratista fue escogido bajo una modalidad de gastos reembolsables, cuando el proyecto se debió haber hechos con la modalidad de llave en mano”, expresó (Lea también: Urge explicación sobre despilfarro en yates y hasta prostitutas en Reficar ).

Agregó que esa situación resultó muy perjudicial para un proyecto que no estaba adecuadamente planificado: “CB&I demostró grandes dosis de improvisación. No logró consolidar los equipos y fue a lo largo del proyecto una empresa que no estuvo a la altura del desafío, de la envergadura y de las exigencias”.

Agregó Cárdenas que durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha tratado de corregir “un patrón” que era muy común: el de la improvisación y la falta de planeación.

De otro lado, el funcionario celebró que los entes de control hayan tomado cartas en el asunto en la investigación y expresó que la consigna del Gobierno es que se adopten las sanciones del caso contra los responsables (Lea también: Allanamiento a sede administrativa de Reficar en Bogotá ).

También dijo que ante la imposibilidad de revocar los contratos, la respuesta del Gobierno fue aplicar los correctivos, uno de los cuales fue el cambio del equipo de Reficar.

En ese sentido, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, dijo que en esas “acciones correctivas” se llamó a una nueva gerencia, “la cual fue asumida por gente que tenía experiencia en refinerías”.

“Desde hace 4 años el Gobierno Nacional llamó la atención sobre costos que estaban llegando a la junta de Ecopetrol para ser capitalizados en Reficar”, dijo.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El Estado, por primera vez, le brindará protección a un indultado de la guerrilla por las amenazas que ha venido recibiendo.

-Este miércoles comenzará la cumbre convocada por el presidente Juan Manuel Santos para enfrentar la crisis por desnutrición en La Guajira. En la zona, las comunidades, siguen denunciando abandono del Estado y falencias en la atención en salud.

-En una clínica de Cali se recuperan 5 integrantes de una familia que fue drogada por su empleada doméstica para robar su vivienda.

-Delegados del Ministerio de Transporte se reunirán con gobernadores y secretarios de Hacienda de todo el país para socializar la revisión de la resolución que estableció aumentos en los avalúos de los vehículos en todo el país.

-El Jefe del equipo negociador de las Farc, alias ‘Iván Márquez’, se refirió al mecanismo de refrendación de acuerdos de paz a través de su cuenta de Twitter en donde escribió: “En lugar de insistir en un plebiscito cojo es mejor analizar los argumentos jurídico-constitucionales con que FARC señala su inconveniencia”.

-La Corte Constitucional tendrá dentro de su agenda el estudio de la reforma al equilibrio de poderes, que tiene como propósito fortalecer los sobrepesos en el funcionamiento del Estado para evitar la corrupción y el tráfico de influencias.

-Las autoridades en Bogotá reportaron la captura de alias ‘El Pulpo’, un menor de edad que fue sorprendido en poder de nueve teléfonos celulares, que aparentemente le robó a diferentes usuarios del sistema TransMilenio.

-Cien guerrilleros de las Farc detenidos en la cárcel Villahermosa de Cali comenzarán una huelga de hambre para protestar, según ellos, porque el Gobierno no ha cumplido el compromiso de liberar a los presos de la guerrilla que tienen enfermedades graves.

-La ministra de Transporte, Natalia Abello, se reunirá con el gobernador del Atlántico para analizar el efecto de los re avalúos de vehículos que genera impacto en el cobro del impuesto vehicular.

-Se conocen detalles del informe de la OCDE que raja a Colombia, a Perú, a Brasil y a Argentina en las más recientes pruebas PISA.

-Este miércoles entra en vigencia el racionamiento eléctrico en Centros Comerciales de Venezuela, esto la tras imposición del Ministerio de Energía Eléctrica.

-Al menos 10 civiles murieron y varios resultaron heridos en un doble atentado suicida en un pueblo del extremo norte de Camerún.

-Dos helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana se sumaron a las operaciones de los bomberos para tratar de controlar un incendio forestal que arrasa una amplia zona de bosque en la Sierra Nevada de Santa Marta.