Ecuador tiene capacidad para acoger diálogos con ELN: Correa

En una conversación con periodistas en la ciudad de Bahía de Caráquez, una de las afectadas por el terremoto, Correa respondió así a una pregunta que advertía de que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, podría decidir cambiar la sede del primer encuentro de diálogos de paz en Ecuador con la guerrilla del ELN.

"No conozco nada al respecto. En principio no hay cambios en las decisiones pero, si el presidente Santos decide cambiar de sede, nosotros estamos para servir a Colombia" y se aceptará la postura del gobernante colombiano, señaló Correa.

No obstante, dijo que Ecuador tiene "toda la capacidad para recibir los diálogos del ELN y el Gobierno colombiano", pese a que el terremoto afectó gravemente a la costa norte ecuatoriana.

"Le he dicho (a Santos) que estamos a sus órdenes, que haga lo que crea más conveniente para Colombia, para la paz; que por nosotros no se preocupe, nosotros no queremos figuretear (figurar) o ser protagonistas de nada, tan solo servir a Colombia, servir a la paz", apostilló el mandatario ecuatoriano.

Además, Correa indicó que su colega colombiano visitará este fin de semana Ecuador y que personalmente traerá "25 toneladas de cargamento" en ayuda humanitaria.

Aunque no precisó a qué zona de las provincias afectadas por el terremoto irá Santos, Correa señaló que se estudia el lugar donde visitará a los afectados, tras revisar asuntos como la seguridad del mandatario colombiano.

El presidente ecuatoriano aprovechó para agradecer la ayuda humanitaria que ha enviado el Gobierno de Colombia a Ecuador, así como de otros países del mundo.