EE.UU. busca alianza con Latinoamérica para aislar políticamente a Venezuela

Estados Unidos espera encontrar una "solución pacífica" y concertada con sus aliados en América Latina para la crisis en Venezuela, afirmó este domingo el vicepresidente Mike Pence tras reunirse con el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos.

"El presidente (Donald Trump) tiene confianza que, al trabajar con nuestros aliados en América Latina, vamos a poder lograr una solución pacífica a la crisis que enfrenta el pueblo venezolano", dijo Pence, en la ciudad de Cartagena.

"Vamos a seguir con nuestros esfuerzos para aislar a Venezuela económica, diplomáticamente y políticamente, supongo que va a haber sanciones adicionales bastante pronto", agregó.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos planteó a Pence desechar una eventual "intervención militar" en Venezuela, tras la advertencia que lanzó en ese sentido el presidente Donald Trump.



"Le expresé al vicepresidente Pence que la posibilidad de una intervención militar no debe ser contemplada. "Ni Colombia ni América Latina, desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, podrían estar de acuerdo. América es un continente de paz. Mantengámoslo así", dijo Santos en una declaración a la prensa junto al líder estadounidense, al término de una reunión en Cartagena.



Durante su alocución, Santos dijo que comparte su preocupación con Pence por lo que sucede en Venezuela, en donde "están destruyendo las libertades y el orden institucional".



Es "inaceptable" una "dictadura" en Venezuela, aseguró Pence



El mandatario estadounidense señaló que es "inaceptable" una "dictadura" en Venezuela y que la Casa Blanca seguirá presionando al Gobierno de ese país para que se restaure la democracia.



"Una dictadura en Venezuela es totalmente inaceptable no solo para nuestro presidente y para Estados Unidos sino para toda la región", dijo Pence en una rueda de prensa conjunta con el presidente colombiano, Juan Manuel Santos.



"En Venezuela hemos visto la tragedia de la tiranía ante nuestros ojos", manifestó, y mencionó las penurias que sufre el pueblo de ese país por la crisis política, económica y social en que está sumido.



Pence aseveró que "el pueblo venezolano que fue libre ahora tiene que soportar la brutalidad del régimen de Maduro" y que nadie que ha sido rico elige "pasar de la prosperidad a la pobreza".





"Estados Unidos, Colombia y las naciones libres de América Latina no van a permanecer silenciosas. Venezuela está camino a la dictadura y como dijo el presidente Donald Trump, 'los Estados Unidos no van a quedarse tranquilos'", expresó.

Recordó que "el régimen de Maduro ha amordazado a la Asamblea Nacional, ha socavado a la prensa libre y ha puesto en prisión a opositores y más de 130 valerosos venezolanos han muerto en la lucha por la democracia" desde abril pasado cuando comenzaron las protestas contra el Gobierno.

El vicepresidente se refirió a las recientes sanciones adoptadas por Washington contra miembros del Gobierno venezolano, incluido Maduro, y dijo que puede haber más.

"Vamos a seguir tomando acciones hasta que el régimen de Maduro restaure la democracia, celebre elecciones y le dé libertad a los opositores políticos", afirmó.

Pence dijo también que Estados Unidos tiene "muchas opciones para Venezuela" pero que el presidente estadounidense confía en que con sus aliados en Latinoamérica se logrará "una solución pacífica a la crisis que enfrenta el pueblo venezolano".

"Vamos a seguir utilizando el poder económico y político para restaurar la democracia en Venezuela, lo hacemos porque es lo correcto, porque los venezolanos merecen la libertad", sentenció.

Según el vicepresidente, en Washington creen "que puede lograrse restaurar la democracia por medios pacíficos" y "no vamos a aceptar que surja una dictadura en nuestro hemisferio porque el pueblo venezolano merece algo mejor que eso y nuestro continente merece algo mejor".

Como parte de esa estrategia no descartó "medidas adicionales que se puedan imponer para presionar al régimen en Venezuela desde el punto de vista económico".

