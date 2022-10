EEUU podría sacar a Farc de lista de terroristas, pero con condiciones: Aronson

Entre esas condiciones, dijo, está que el grupo guerrillero detenga las agresiones contra ciudadanos de Estados Unidos, que deje las armas, que deje de secuestrar, que se transforme en una organización pacífica y que no realice ningún tipo de actividades criminales.



A la pregunta si es posible o no que a los cabecillas de las Farc se les abra investigaciones en cortes de Estados Unidos, antes del proceso de paz, aseguró que sí es probable porque el proceso de paz no tiene nada que ver con los jueces y las cortes de ese país decidan.



Sin embargo, aseguró que ya Estados Unidos sabe que la decisión del presidente Juan Manuel Santos es no extraditar a los jefes de la organización subversiva.



De otro lado, Aronson descartó que Ricardo Palmera, alias ‘Simón Trinidad’, quede en libertad como parte del proceso de paz.



“No es un asunto que consideremos parte del proceso de paz, no está en consideración”, manifestó.