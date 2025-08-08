Ejército abatió a un disidente de las Farc en el Huila; pretendía recibir millonaria extorsión

En operaciones adelantadas contra la extorsión, un disidente del frente Iván Díaz, del bloque Jorge Suárez Briceño de las Farc, fue abatido por tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido y del Batallón de Alta Montaña número nueve, en la vereda El Toro, zona rural del municipio de Algeciras, en el Huila.

El comandante de la Novena Brigada, coronel Henry Herrera Arenas, confirmó que los disidentes fueron sorprendidos por los militares cuando, al parecer, pretendían recibir una millonaria suma de dinero producto de extorsiones a ganaderos y comerciantes, quienes habrían sido citados en la zona mediante llamadas telefónicas y panfletos amenazantes.

“En desarrollo de una acción ofensiva contra la extorsión, nuestras tropas sostienen combates contra una estructura del frente Iván Díaz, que estaba generando cobros extorsivos a la población civil del área rural de la vereda El Toro, en Algeciras. En esta rápida reacción militar, se logra la neutralización de un individuo, muerto en desarrollo de operaciones de nuestros soldados”, dijo el coronel Herrera.

Según labores de inteligencia de las autoridades, este grupo armado residual había citado, mediante amenazas escritas y llamadas telefónicas, a comerciantes, ganaderos, arroceros, cafeteros y otros gremios productivos del Huila, con el fin de exigirles elevadas sumas de dinero para financiar sus actividades delictivas.

En las operaciones militares fueron incautados un fusil M16, una pistola nueve milímetros, proveedores para fusil, municiones, una camioneta, tres motocicletas y panfletos citatorios con nombres de víctimas de extorsión en el Huila.