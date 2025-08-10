Ejército inaugura la pista del aeródromo de Buenavista en La Guajira

El Ejército Nacional puso en funcionamiento la pista del aeródromo de Buenavista, en el departamento de La Guajira. Esta obra, ejecutada por los ingenieros militares, representa un nuevo punto estratégico para la institución.

En video quedó registrado el momento del aterrizaje, por primera vez, de una aeronave Antonov AN-32 de la División de Aviación Asalto Aéreo. Este tipo de aeronave, de mediano rendimiento, permitirá realizar operaciones más eficientes en el transporte de tropas, suministros y equipos.

August 6, 2025

El proyecto, explica el Ejército, fue el resultado de un trabajo articulado entre los ingenieros militares y los soldados aviadores, quienes unieron esfuerzos para adecuar la pista y poner en marcha una infraestructura de alto valor estratégico. Según el Ejército Nacional, esta plataforma no solo beneficiará las operaciones militares, sino que también abrirá posibilidades para apoyar a las comunidades de la región.

Con esta nueva instalación, la fuerza de tarea de armas combinadas medianas contará con un punto de apoyo esencial para desplegar maniobras rápidas, garantizar el abastecimiento oportuno y responder con mayor efectividad a cualquier eventualidad que comprometa la seguridad del territorio.

Además del componente militar, el aeródromo de Buenavista también tendrá como objetivo contribuir con el desarrollo integral del territorio guajiro. La institución señaló que la pista permitirá facilitar la llegada de ayuda humanitaria, el transporte de insumos médicos y el fortalecimiento de proyectos sociales en zonas de difícil acceso.

La capacidad de movilizar rápidamente tropas y recursos desde el aeródromo representa una ventaja significativa para las operaciones conjuntas con otras fuerzas militares y de policía. De acuerdo con el Ejército Nacional, este tipo de inversiones en infraestructura forman parte de una estrategia más amplia para fortalecer la cobertura institucional en todo el territorio.