Ejército se retira de Belén en La Plata, Huila, tras asonada de la comunidad

Ante la asonada registrada en el corregimiento de Belén, en La Plata (Huila), y luego de que los habitantes permanecieran por más de 30 horas sobre la vía para impedir el ingreso del Ejército, los soldados debieron retirarse.

El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas Rivas, confirmó que, hacia la medianoche, las unidades militares —custodiadas por miembros de la misma comunidad— se trasladaron desde el centro poblado de Belén hacia Gallego, también ubicada en este municipio. Tras el desplazamiento, los habitantes regresaron a sus viviendas.

“Durante toda la noche estuvimos monitoreando la situación. Entre 300 y 500 personas de la comunidad, en motocicletas, acompañaron el desplazamiento de la unidad del Ejército desde el centro poblado de Belén hasta Gallego, a donde llegaron hacia la medianoche. Después de eso, la comunidad decidió regresar a sus viviendas”, explicó el secretario de Gobierno del Huila.

A pesar de los hechos registrados en el corregimiento de Belén, las autoridades departamentales aseguraron que la presencia del Ejército en la zona se mantendrá.



“Continuamos en coordinación con las unidades del Ejército presentes en la zona y junto con el comandante de la Novena Brigada, realizando un monitoreo constante de la situación. La fuerza pública continuará en la zona y no renunciaremos a garantizar la protección de la población civil y, por supuesto, a combatir a estos criminales que están instrumentalizando, amenazando y afectando a la comunidad”, afirmó el funcionario departamental.

Por último, rechazó estos hechos de violencia y, por supuesto, la instrumentalización de la población civil por parte de grupos disidentes, en este caso integrantes del frente Hernando González Acosta, estructura disidente de las Farc conocida como 'Iván Mordisco'.

“Rechazamos de manera contundente estos actos de amenaza y constreñimiento contra la población civil, por los cuales son responsables únicamente estos grupos armados organizados residuales. Además, enviamos un mensaje importante a las comunidades: la razón de ser y la presencia de la Fuerza Pública es garantizar la protección de la población civil”, afirmó el funcionario.

Publicidad

Las autoridades reiteran su compromiso de mantener la seguridad en la región y hacen un llamado a la comunidad para denunciar cualquier acto que atente contra la tranquilidad y seguridad de los huilenses.