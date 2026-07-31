El 4 de agosto continuará audiencia para declarar persona ausente e imputar a alias ‘Calarcá’

A propósito de que Abelardo De La Espriella lanzó un ultimátum a alias 'Calarcá' y otros cabecillas para que se sometan a la justicia,la Fiscalía avanza en el proceso penal contra Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, señalado cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes, luego de que quedara en firme, tras una apelación, la decisión que autorizó continuar el trámite para declararlo persona ausente con la publicación de un edicto, utilizado para dar a conocer y citar a una persona cuando no es posible localizarla, en medio de un proceso cuestionado por la falta de conocimiento del Alto comisionado de Paz sobre la ubicación de su gestor de Paz.

Con esta determinación, el ente acusador busca avanzar en la imputación de cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio agravado, dentro de una investigación que reúne varios hechos violentos atribuidos a esa estructura armada ilegal.

Entre los hechos que sustentan la imputación se encuentra el asesinato de una lideresa indígena Nasa en Toribío, ocurrido meses después de que el grupo armado recibiera beneficios relacionados con la denominada paz total. También aparece la masacre de 26 personas registrada en Guaviare en enero de este año, donde siete de las víctimas eran menores de edad.

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La investigación incluye, además, acciones violentas atribuidas a esa estructura en el departamento del Meta, entre ellas, ataques con explosivos contra establecimientos comerciales y la instalación de minas antipersona en Valdivia en 2024, hecho que dejó seis soldados muertos.

La decisión se produce, luego de que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Villavicencio resolviera la apelación presentada por la defensa pública de alias ‘Calarcá’ contra la determinación adoptada previamente por el Juzgado 104 Penal Municipal con Función de Control de Garantías Ambulante de Villavicencio, que había autorizado continuar el trámite de declaratoria de persona ausente tras la inasistencia del procesado a varias diligencias de imputación.

Durante la audiencia de segunda instancia, el juzgado destacó que la Fiscalía desplegó múltiples actuaciones para intentar ubicar y notificar al señalado comandante guerrillero. Entre ellas, solicitó apoyo al Alto Comisionado para la Paz, entidad que respondió que no tiene funciones relacionadas con notificaciones judiciales, ni dispone de mecanismos institucionales para ubicar integrantes de grupos armados.

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Al sustentar la decisión, el juez explicó lo siguiente:

“El Alto Comisionado de Paz, con quien, al parecer, se adelantan conversaciones o acuerdos de paz y reconciliación, informó reiteradamente que no es de su función la notificación judicial, que no dispone de canales institucionales para trasladar citaciones a miembros de estructuras armadas ni posee información actualizada de datos de contacto del indiciado. De tal manera que no fue posible. Pero la Fiscalía no se quedó allí, también dispuso otra serie de actos investigativos, como consultas a entidades institucionales, Registraduría Nacional del Estado Civil, Inpec, Sisbén, entre otras actividades de campo y de policía judicial”.

En ese sentido, el juez concluyó que las medidas de búsqueda fueron suficientes y razonables, teniendo en cuenta las condiciones especiales del procesado, quien es señalado de integrar una organización criminal y cuenta con órdenes de captura vigentes.

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Con esa decisión, la Fiscalía acudió al emplazamiento en junio mediante publicaciones en medios de comunicación de circulación nacional y regional para garantizar que el investigado conociera la actuación judicial y poder sustentar su solicitud de declararlo persona ausente.

Edicto. Suministrada.

El emplazamiento fue divulgado en la página web de la Fiscalía, en el periódico El Nuevo Siglo, en el diario Extra,así como a través de la emisora Radio Auténtica, con cobertura en Huila, Meta, Caquetá y Guaviare.

Verificado el cumplimiento de esas publicaciones, el juzgado fijó para los días 4, 5 y 6 de agosto de 2026, a partir de las 9:00 de la mañana, la continuación de las audiencias correspondientes, con las que la Fiscalía pretende formalizar la declaratoria de persona ausente y avanzar en la imputación de cargos contra alias ‘Calarcá’, quien además mantiene la condición de gestor de paz dentro del proceso adelantado por el Gobierno Nacional.