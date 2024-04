El 83 % de los colombianos quiere que sus ahorros para pensión sean solo suyos: encuesta 

Aunque el 31 % de los colombianos apoya la reforma a pensional del Gobierno, el 83% de ellos quiere que sus ahorros sean usados exclusivamente en su propia pensión y no en la de otras personas, de acuerdo con la encuesta del Centro Nacional de Consultoría para la Andi.

El CNC hizo unas 2.700 encuestas en todo el país, con un muestreo que las hace representativas de más de 38 millones de adultos en el país.

En la encuesta, la mayor parte de los colombianos (72 %) dijo que no quiere que sus ahorros para la vejez sean administrados por el gobierno nacional y en su lugar preferiría que fueran administrados por "profesionales expertos".

Para el presidente de la Andi, Bruce MacMaster, es evidente que lo que quieren los colombianos, según esta encuesta, no coincide con lo que se está tramitando en el Congreso: Un sistema en el que todos obligatoriamente seremos afiliados a Colpensiones.

Publicidad

"La idea de que una porción de ellas de las cotizaciones se vaya a Colpensiones no parece ser aceptado por los colombianos. De hecho, no se nos puede olvidar que una muy buena parte de esos colombianos son colombianos que hoy cotizan a colpensiones. Sin embargo, defienden el derecho a la libre elección. Se apoya el pilar solidario que aparece dentro de la reforma, pero se dice que el gobierno tendrá que tener los recursos del Estado, recursos públicos, para pagar esa política social en particular", dijo MacMaster en la presentación de los resultados.

La encuesta muestra que el 31 % de los colombianos apoya la reforma pensionalfrente a un 38 % que lo hacía el año pasado y hoy un 57 % de la población no ha tomado partido a favor o en contra de la iniciativa.

Publicidad

Esta tarde continuará el segundo debate de la reforma pensional en la plenaria del Senado y se necesitan otros dos debates completos antes de mitad de año para que la iniciativa no se hunda por falta de trámite.