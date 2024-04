Ni ponencia del Gobierno ni alternativa de reforma pensional resuelven errores: senador Motoa

El Gobierno del presidente Gustavo Petro logró consolidar mayorías en el Senado de la República y se aprobó el lunes 15 de abril la ponencia positiva del proyecto de reforma pensional, gracias a 49 votos frente a 33 negativos.

Para referirse a esta reforma y lo que se espera ahora en la discusión del articulado dentro del Congreso, se conectó a Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical.

En la entrevista, el senador Motoa dejó claro que el partido que encabeza no ha apoyado la ponencia del Gobierno en la reforma pensional. Aseguró que tanto la ponencia mayoritaria del Gobierno como la ponencia alternativa presentada por otros partidos no resuelven los problemas estructurales del sistema pensional en el país.

"Nos oponemos porque es que la ponencia alternativa, la llamada ponencia alternativa, que mi criterio no es no puede ser considerada de esa forma, no corregía los errores del sistema, como tampoco lo hace la ponencia mayoritaria del Gobierno. Y en eso fuimos claros no solamente en la sesión de ayer, sino en las cerca de cuatro sesiones donde se ha discutido la reforma pensional",

En ese sentido, el congresista criticó que estas propuestas no abordan la informalidad laboral ni los regímenes especiales de algunos sectores, y no garantizan la sostenibilidad del sistema a largo plazo.

Motoa también mencionó que la disminución del umbral al 2.3 % propuesto por el Gobierno no tiene un soporte técnico sólido y no contribuye a la sostenibilidad del sistema pensional.

Además, alertó que esto podría llevar a que la mayoría de los trabajadores actuales pasen a Colpensiones debido a sus bajos salarios.

"Cerca del 75, %, 78 % de los trabajadores actuales pasarán a colpeciones porque ganan menos de ese umbral que sea esta la decía, estamos hablando de tres salarios mínimos. Y lo que yo decía ayer en plenaria, yo pienso que el gobierno quiere estatizar el sistema pensional en el país como lo pretendió hacer con la reforma a la salud",

En cuanto al apoyo del Partido Liberal al Gobierno en esta reforma, el senador Motoa expresó su desacuerdo, argumentando que negarle las reformas al Gobierno no es darle más incentivos al presidente Gustavo Petro para promover una constituyente, sino que es necesario discutir y negociar las reformas antes de aprobarlas.

El senador enfatizó que el Gobierno no ha tenido en cuenta las opiniones de los expertos ni los reparos de entidades como la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría, lo cual demuestra "la improvisación" en la elaboración de esta reforma.

Escuche la entrevista completa con el senador Carlos Fernando Motoa en el audio adjunto: