Se salvó la reforma pensional del Gobierno: Senado archivó ponencia alternativa de Norma Hurtado

Con 59 votos en contra y 18 votos a favor, la Plenaria del Senado negó la ponencia alternativa a la reforma pensional presentada por la senadora del partido de la U, Norma Hurtado. Luego de varias sesiones fallidas, discusiones que pusieron en duda el futuro de la iniciativa y hasta ‘jugaditas’ de parte y parte, el Gobierno nacional logró una victoria al convencer a los congresistas de varios partidos de apoyar la ponencia mayoritaria.

Sin embargo, para lograr esto el Gobierno tuvo que ceder especialmente con el Partido Liberal, con quienes en un extenso almuerzo acordaron modificar el texto presentado por el Ministerio del Trabajo para que el umbral de cotización en Colpensiones de tres a 2,3 salarios mínimos legales vigentes; aumentar el subsidio para los estratos 1 y 2 y que sea otra entidad, aparte de Colpensiones, la que administre el ahorro de los colombianos.

Uno de los votos más importantes que terminó sorprendiendo fue el del Partido Cambio Radical, que a través de su vocero Carlos Motoa, anunció que no apoyarían la ponencia de la senadora independiente: “Ni la ponencia alternativa ni la mayoritaria de la reforma pensional atienden a las necesidades del país. NO corrigen los problemas del sistema, tampoco garantizan su sostenibilidad. Por eso, en Cambio Radical nos apartamos de ambas e invitamos a la elaboración de una nueva propuesta. Una que respete el ahorro, no dependa de la demografía ni estatice el servicio”, expuso.

🔴Ni la ponencia alternativa ni la mayoritaría de la #ReformaPensional atienden a las necesidades del país. NO corrigen los problemas del sistema, tampoco garantizan su sostenibilidad. Por eso, en @PCambioRadical nos apartamos de ambas e invitamos a la elaboración de una nueva… pic.twitter.com/spj6Ma6PDL — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) April 15, 2024

La senadora Hurtado agradeció el voto de los 18 senadores que la acompañaron en su propuesta a quienes calificó como “responsables con el país”: “Más allá de los consensos, de los diálogos, de las mesas técnicas, estamos seguros de que le servimos a nuestro país, estamos seguros de que les garantizábamos la estabilidad económica de Colombia. Apenas terminamos un informe pero faltan muchos artículos para evidenciarles a los Colombianos que no es a mejor opción la que hoy se tomó”, dijo.