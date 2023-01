El actor Sebastián Eslava revela cómo fue interpretar a su padre, el famoso torero Pepe Cáceres

El actor Sebastián Eslava, quien perdió a su padre siendo muy pequeño, relató a Blu Radio lo que significó para él “descubrir la leyenda” que era su padre. Además, contó lo que significó interpretar para el cine a José Humberto Eslava Cáceres, conocido como Pepe Cáceres, y quien murió corneado en la plaza de toros de Sogamoso, en Boyacá.

“Él murió cuando yo tenía dos años. Yo, crecí en medio de historias, de trofeos y de un montón de recortes de periódicos y fotos, pero sin conocer a mi padre. Cuando empecé a conocer las historias de mi papá, en ese momento, no existían las redes sociales y creo que eso ha sido uno de los grandes medios para el tema antitaurino y para generar a veces también mucho desconocimiento. En esa época, no había nadie que no me dijera que mi papá sí había sido un gran hombre, no existía ese punto de vista de lo que hoy hay. Yo, crecí con un ídolo en la casa, con una leyenda”, aseguró Sebastián en entrevista con Ricardo Ospina.

Publicidad

“En la adolescencia, donde ya me empezó a picar un poco más las ganas de saber quién había sido mi padre, empecé a investigar y cuando me fui a hacer a estudiar actuación, me surgió la idea de hacer una película de él, para encarnarlo, tal vez, para conectarme con él, para llenar ese vacío que me había dejado su ausencia y que en ese momento lograba cristaliza”, añadió.

Interpretar a su padre fue todo un reto, “fue un proceso muy largo desde la idea. Han sido alrededor de unos 16 años desde que me surgió la idea, pero fue a principios del 2018 que pudimos conformar todo el esquema de financiación a través de la ley”.

“La mejor herencia que le puede dejar un padre a un hijo es el honor”, enfatizó.

De igual forma, contó que a través de las historias de su padre pudo descubrir una faceta paralela a las corridas de toros.

Publicidad

“A través de todas estas historias que conocí de mi padre, no solo de sus triunfos dentro del ruedo, sino lo que hizo a través del toreo para ayudar a mucha gente. Por ejemplo, la gente lo adoraba, mantenía familias, era un filántropo. Creo que usó su profesión para ayudar a mucha gente también de alguna manera”.

Plasmar en una hora y media la vida del reconocido torero Pepe Cáceres, fue uno de los mayores restos para Sebastián.

Publicidad

“Tratamos de llevar al cine a los personajes que marcaron su vida y que de alguna manera lo marcaron de una etapa a otra”, indicó.

“En la película decidimos contar hasta un punto que es esa parte que la gente tal vez menos conocía de él, que es esa primera etapa y con la intención de mostrar como él, viniendo de unas circunstancias tan complejas como fue su infancia, se enfrenta sus miedos a través del toreo y se convierte en esta figura”, señaló.

Vea la entrevista completa a Sebastián Eslava