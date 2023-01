“No se mata con un tiro, sino con un trino”: Karen Abudinen sobre campaña en redes en su contra

Después de que pasara un año y unos meses del escándalo del Ministerio de Tecnologías de la Información (MinTic) por los 70.000 millones de pesos que desaparecieron en un contrato de Centros Poblados. La exministra Karen Abudinen, quien se vio envuelta en esta polémica, aseguró en El Radar que existió una campaña de desprestigio en su contra por manipulación de cuentas rusas pro-Petro.

“Desde que estaba el ministerio y cuando empezó toda esta campaña que descubrí ese desfalco a centros poblados, de inmediato lo denuncié, pero empezaron mis redes a llenarse de una cantidad de información que no entendia y lo que hice fue escribir nombre por nombre de quiénes eran esas personas que todo el tiempo estaban en contra (…) Hay 9 cuentas que revelaron e hicimos la investigación, resulta que estuvieron en este desfalco de Centros Poblados. Ellos hacían 212 tweets por día, 9 tweets por hora y una sola cuenta; se dedicaron a culparme como si yo me hubiera robado los 70.000 millones, como si yo hiciera parte de la corrupción. Esa mentira mediática se convirtió en una verdad e incluso para medios de comunicación”, aseveró.

Cabe recordar que el periodista estadounidense Matt Taibb reveló una lista de unos supuestos archivos de cuentas rusas que se encargaban de hacer campañas de desprestigio en redes sociales. En una larga lista aparecen usuario que, presuntamente, hacían parte de una estrategia del Pacto Histórico, la cual Abudinen ya puso en materia de investigación.

Abudinen mencionó que este movimiento mediático llevó a que ella se viralizara y se convirtiera en la culpable del desfalco de Centros Poblados; según ella, algo “injusto” y “loco” cuando fue la encargada de denunciar la situación y no entiende si Colombia no está lista para la gente honesta: “Estoy segura de que incluso algunos compañeros pensaron que yo me había robado ese dinero (…) Varios me han llamado a decirme que tenía la razón y era incontrolable. Fui tendencia 10 días”.

“Ellos tenían una organización para lograr mantener tendencias e interponer un verbo ante la RAE, quien contesta que abudinear es robar en Colombia. Esto significa que estaba ligado a un solo objetivo: desprestigiar el gobierno de Iván Duque a través de una persona cercana y crearon una narrativa que hasta los medios de comunicación se creyeron (…) Se convirtió en un tema personal contra mí y también buscaron crear esa mentira para que quien cometió el delito quedara como libre. Cada día me queda más claro que las redes sociales hoy pueden matar personas, ya no se mata con un tiro, sino con un trino”, puntualizó.

A su vez, la exministra criticó a los políticos que usaron esta campaña de desprestigio para conseguir votos en la recientes elecciones; una de ellas Katherine Miranda, quien para Abudinen uso su nombre para tener un lugar en la mesa del censo en Bogotá.

Escuche la entrevista completa de Karen Abudinen en El Radar: