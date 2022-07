"El cese al fuego de Petro es tan general que parece propuesta de campaña": experto en seguridad

El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro , anunció el cese al fuego con el ELN y otros grupos armados, hasta que pudieran avanzar en los nuevos proyectos de paz, que van incluidos en su propuesta de gobierno.

El experto en seguridad Román Ortiz, en conversación con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, habló de la propuesta hecha por el presidente electo y mencionó los motivos que le parecen irregulares.

“La propuesta es tan vaga y tan general que sirve como propuesta de campaña. No sabemos de qué grupo está hablando concretamente. Lo cierto es que las organizaciones armadas están involucradas en narcotráfico . Es muy difícil saber cómo exactamente se puede articular porque no hay una lista de quién vaya a participar. No sabemos si se vaya a respetar el cese al fuego”, explicó.

Según el experto, el no saber qué grupos armados harán parte del cese al fuego hará que se abra una puerta para que estos sigan delinquiendo.

“Los que van a seguir el cese al fuego son las fuerzas armadas, no se sabe los grupos ilegales. En la actualidad hay enormes problemas de contener el narcotráfico, bajo un cese al fuego se convertiría en un escenario óptima para que siguieran delinquiendo”, añadió.

Para Ortiz, los grupos armados seguirán delinquiendo de la mano del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, algo que a largo plazo no será posible negociar.

“No es necesario decretar un cese al fuego para poder abrir conversación. Lo primero que hay que señalar es que hay una trampa política, estamos otra vez abriendo otra puerta para una conversación permanente que difícilmente se resuelve, un cheque en blanco para que los grupos criminales sigan actuando”, afirmó.

Sobre el proyecto de cese al fuego, explicó que para los grupos criminales hay dos salidas la judicial y la política, por eso es muy importante saber a cuál se va a someter cada uno.

“El proyecto aparentemente es hacer una diferenciación entre carácter judicial y política, lo que parece es que en ambos casos por una rebaja de condena inmensa. Estamos anulando el valor de la ley para los criminales. El Estado se va a privar de cualquier herramienta militar para hacer presión a los grupos criminales”, agregó

Por último, el experto explicó las razones por las cuales una negociación con el ELN sería tan complicada.

“Hay tres problemas claves para negociar: la fragmentación de la organización, que son particularmente fuerte; la enorme autonomía entre el régimen venezolano y el ELN; y las enormes aspiraciones que tiene el ELN a la hora de exigir en las negociaciones políticas”, manifestó.

