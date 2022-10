El Consejo de Estado merece respeto: Santos al procurador Ordóñez

“Qué daño que le hacen a la justicia quienes ponen en tela de juicio la autonomía de los magistrados (…) El Consejo de Estado merece respeto, está conformado por magistrados que no aceptan presiones de ningún Gobierno”, dijo el mandatario.



Además, Santos desmintió que haya estado presionando al Consejo de Estado para que falle en contra del procurador y, como lo mencionó el ministro de Justicia, Yesid Reyes, Ordóñez está advirtiendo de manera anticipada que si el Consejo de Estado toma una decisión adversa a sus intereses, sería porque el alto tribunal no actuó en derecho.



“No me atrevería yo a presionar una Corte para que tome una decisión en un sentido o en otro”, enfatizó Santos.



Finalmente, el presidente Juan Manuel Santos dijo que le está haciendo “un tremendo daño” a las instituciones al decir que se dejan influenciar por el Gobierno.



“Me duele tanto que personajes que deberían tener un gran sentido de la responsabilidad ponen en tela de juicio la majestad de una institución tan importante como el Consejo de Estado”, finalizó.



