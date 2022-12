El daño que nos ha hecho Uber es muy grande: vocero del Servicio Especial

“Ni siquiera estuvimos en una mesa de negociación con respecto a este tema por parte del Gobierno. Aquí hay ausencia del Gobierno y la incapacidad para regular porque si empezamos por el ordenamiento jurídico, se ha roto”, enfatizó. (Lea también: Taxistas están haciendo redadas como de paramilitarismo con Uber: Pacho Santos ).



En ese sentido, dijo que el culpable de todo lo que está sucediendo en contra del servicio especial es Uber.



“El daño que le ha hecho Uber al servicio especial es muy grande porque resulta que todas las camionetas no trabajan con Uber; ellos vinieron a dinamizar el mercado pero Uber fue desleal con el servicio especial montando el servicio de UberX”, manifestó French.



Por ejemplo, según sus cifras, actualmente hay 25.000 vehículos de servicio particular prestando servicio público en la calle.



“Esos vehículos le están quitando el trabajo a los taxis y al servicio especial, una competencia que el Gobierno no ha sido capaz de regular”, dijo Luis French. (Lea también: Uber le entregó datos de 14 millones de usuarios a EEUU por orden legal )



El representante de la Asociación de Transporte Especial en Colombia pidió al Gobierno nacional regular el servicio de Uber y prohibir UberX.



“Nosotros existimos hace 50 años en Colombia, antes de que llegara Uber a proponernos que iba a dinamizar el servicio y teníamos trabajo sin ningún problema. Llegó Uber y montó la plataforma pero Uber hizo una deslealtad y montó UberX”, finalizó.



Cabe recordar que la Secretaría de Movilidad está contemplando la posibilidad de implementar el pico y placa para carros y camionetas de servicio especial con una propuesta que habla de “restringir en la ciudad de Bogotá la circulación de vehículos de servicio público de transporte terrestre automotor especial, conforme al último dígito de la placa respectiva, entre las 5:30 y las 21:00 horas de lunes a sábado”.