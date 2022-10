El daño se hizo y salpicó a Gobierno: Santos por testimonio de Bula en caso Odebrecht

Desde Ecuador el presidente Juan Manuel Santos se refirió al escándalo de Odebrecht y a la carta del excongresista Otto Bula en la que asegura que no le consta que ese dinero haya entrado a la campaña presidencial en 2014.



“Lo que se publicó, ‘más claro no canta un gallo’, y los hechos hablan por sí solos. Yo no tengo más comentarios que decir, están los hechos, los testimonios y usted puede sacar las conclusiones”, dijo Santos.



El mandatario también señaló que sobre cualquier escándalo de corrupción las autoridades colombianas deben investigar a fondo, encontrar a los culpables y aplicar la sanción correspondiente.



“No solamente en este caso, en cualquier caso de corrupción el Gobierno colombiano, las autoridades colombianas, deben investigar hasta el fondo, que los responsables sean sancionados y ojalá estas investigaciones se adelanten con la mayor severidad para esclarecer la situación”, dijo el mandatario.



Santos aseguró que el testimonio de Bula no tiene credibilidad, sin embargo, causó un gran daño no solo a nivel nacional, sino internacional, "salpicando" a su Gobierno.

Publicidad

“Yo lo que he dicho es que este tipo de situaciones deben aclararse a la mayor brevedad posible, dije que las investigaciones iban a tener todo el respaldo del gobierno. Apareció un testimonio sin corroborar que no tiene ningún sustento y el propio señor Bula dijo que nunca había dicho lo que supuestamente había dicho los hechos hablan por sí solos” agregó.

“Muy importante que ese testimonio se tenga en cuenta porque el daño inicial se hizo, el daño inicial le dio la vuelta al mundo y era un daño que salpicó al Gobierno, no a las instituciones colombianas, y espero que recojan velas con ese testimonio”, concluyó el mandatario desde Ecuador.



Santos participa de un encuentro binacional entre los gobiernos de Colombia y Ecuador en el vecino país. Desde allí también se refirió a los diálogos de paz con el ELN y aseguró que espera que sean mucho más ágiles que las negociaciones con las Farc.



Escuche en este audio más información sobre:



-Desde Ecuador, la sede de diálogos de paz con el ELN, el presidente Juan Manuel Santos dijo que espera que esta negociación sea más ágil que la de las Farc.



-Fue aprobado en primer debate en la Comisión primera de la Cámara de Representantes el proyecto que da paso para que las Farc se conviertan en partido político.



-La gerente del hospital de Maicao se pronunció frente a la posible suspensión de servicio de energía eléctrica que Electricaribe le haría a ese y otros dos centros asistenciales en La Guajira. Advirtió que la decisión afectaría a miles de pacientes.



-Tras una persecución en la frontera venezolana, las autoridades se incautaron de un gigantesco cargamento de queso y carne contaminados con químicos que venía desde el vecino país y que los traficantes pretendían vender en Colombia.



-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy en la Casa Blanca que está de acuerdo con un proceso de paz entre israelíes y palestinos, aunque no fuera con la solución de dos estados.



-La Personería de Bogotá reveló que adelanta 5 investigaciones disciplinarias por casos de profesores presuntamente responsables de abuso sexual a menores.



-Este fin de semana se jugará en Bogotá y Zipaquirá la primera fecha de la liga colombiana de fútbol femenino. Serán 18 equipos a nivel nacional.