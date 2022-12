El diálogo y el amor siempre serán nuestras mejores armas: hermana de Dilan Cruz

En medio del dolor, la hermana de Dilan Cruz, el joven de 18 años que murió luego de que un miembro del Esmad lo hiriera de gravedad en medio de una protesta en el centro de Bogotá, envió un mensaje para toda la “gente linda de Colombia”, como ella misma lo dijo, para pedir paz en el país.

Con la voz entrecortada, Denis Cruz leyó un mensaje que escribió junto a su familia.

“Este mensaje es de parte de toda nuestra familia, se hace desde el dolor, pero también desde el amor. Entendemos que todo lo que está pasando solo va a cambiar el día en el que todos, sin excepción alguna, decidamos hacer todo desde el respeto, con amor hacia el otro, cuando dejemos atrás la violencia, la indiferencia, el odio y el rencor, y empecemos a construir cariño, conciencia, valores, empoderamiento”, dijo.

Además, Denis Cruz resaltó que lo que ella y

su generación querían era paz.

“Lo que queremos nuestras generaciones es paz, no más ataques a nosotros mismos, no más violencia, no más crueldad, no más atropellos con el otro, porque en algún momento seremos nosotros mismos”, agregó.

Finalmente, le envió un mensaje de esperanza a toda Colombia.

“Gente linda de Colombia y del mundo entero, no más violencia. El diálogo y el amor siempre serán nuestras mejores armas”, resaltó.

Finalmente, pidió privacidad para despedir a su hermano en compañía de su familia, pero hizo una invitación para que los colombianos vistan una camiseta blanca con una rosa del mismo color.

“El mejor homenaje que le podemos hacer a Dilan es que no haya más disturbios ni violencia. Él era un hombre noble, de paz, inteligente, capaz”, dijo.

Además, entre lágrimas, le envió un mensaje a su hermano.

“Dilan, nos dejas un vacío impresionante, grandísimo en nuestros corazones, pero así mismo nos das mucha fuerza y valor para salir adelante. Te amamos profundamente, para siempre y por siempre”, expresó.

Escuche aquí el mensaje completo de Denis Cruz, hermana de Dilan Cruz:

