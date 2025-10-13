El emotivo momento que vivió Elkana Bohbot tras su liberación: así fue el reencuentro con su hijo

El mundo despertó con una noticia esperanzadora tras la liberación de varios rehenes en poder de Hamás, un hecho que ha conmovido profundamente a la comunidad internacional. En Colombia, la alegría fue especial al confirmarse que entre los liberados se encontraba Elkana Bohbot, ciudadano colombo-israelí que permaneció secuestrado durante más de dos años en Gaza.

Luego de 737 días de cautiverio, Bohbot recuperó su libertad, poniendo fin a una de las etapas más duras para su familia. Su regreso ha estado marcado por escenas de profundo emotivismo y lágrimas de alivio. La noticia no solo representa un cierre a su sufrimiento personal, sino también un símbolo de esperanza en medio del conflicto que ha dejado miles de víctimas.

Su esposa, Rebecca Bohbot, expresó su gratitud hacia los líderes y gobiernos que contribuyeron al proceso de liberación, destacando la importancia del acompañamiento internacional durante estos meses de incertidumbre.



El reencuentro de Elkana Bohbot con su hijo

Uno de los momentos más conmovedores tras su liberación fue el reencuentro entre Elkana y su hijo, quien hoy tiene cinco años. Al llegar a su hogar, el exrehén, visiblemente emocionado, corrió a abrazarlo con fuerza, en una imagen que rápidamente se difundió por medios internacionales como símbolo de esperanza y reconciliación.

Según allegados, este gesto marcó un punto de inflexión no solo para la familia Bohbot, sino también para muchos que anhelan el fin del conflicto entre Israel y Hamás.



Rebecca Bohbot agradece a Petro y Trump por el apoyo

Rebecca Bohbot, quien se convirtió en una de las voces más visibles en la lucha por la liberación de los rehenes, agradeció públicamente a quienes la acompañaron durante este proceso. “Hoy marca el cierre del capítulo más oscuro de nuestras vidas”, declaró con evidente emoción.

También reconoció el apoyo del presidente Gustavo Petro, quien otorgó la ciudadanía colombiana a Elkana, gesto que —según ella— le brindó una capa adicional de protección diplomática durante su cautiverio.

Además, extendió su agradecimiento al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien atribuyó una “acción decisiva” para lograr la liberación.

La historia de Elkana Bohbot refleja no solo la resistencia de una familia que nunca perdió la esperanza, sino también el poder de la cooperación internacional frente a los conflictos que siguen dividiendo al mundo.