El estándar de verdad establecido en la JEP es mínimo: Familiares de diputados del Valle

La Sala de Reconocimiento de la JEP imputó a 8 exjefes de las extintas Farc que pertenecieron al Bloque Occidental de la guerrilla por su responsabilidad en los casos de secuestro en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y el sur del Chocó. Entre los imputados está "Pacho Chino", quien hizo parte del Bloque Occidental entre 2012 y 2016. También el Grillo, quien ya reconoció su responsabilidad en el caso de los Diputados del Valle.

El secuestro de los 12 Diputados del Valle se dio el 12 de abril del 2002 en Cali , tras 5 años en cautiverio y después de haber sido sometidos a malos tratos la extinta guerrilla asesinó a 11 de ellos, Sigifredo López fue el único sobreviviente del secuestro.

Después de conocer esta decisión los familiares de los diputados emitieron un comunicado en el que cuestionan el hecho de que varias de las conclusiones a las que llegó la JEP tras años de investigación ya se habían conocido en la justicia ordinaria, aclaran además que aún no conocen toda la verdad.

“Han pasado siete años donde el umbral y estándar de verdad establecido en esta jurisdicción es mínimo, pues muchas de las cosas conocidas en dichas versiones ya eran conocidas por las víctimas en sede de la justicia ordinaria, tanto así que las víctimas siguen reclamando la verdad plena detallada y exhaustiva, pues frente a las demandas de verdad algunos puntos han sido resueltos, pero siguen persistiendo en punto de esclarecer la muerte de los diputados y los terceros involucrados en el secuestro”.

Publicidad

Por otro lado las víctimas aseguran que aportaron material científico, periodístico y de orden legal que sienten que no se tuvo en cuenta en la imputación.

"Faltó el delito de homicidio que no fue imputado, el delito de perfidia no fue imputado ni el de tortura, entonces aquí el llamado es que fueron 7 años esperando para conocer algo que ya se conocía inclusive a través de la justicia ordinaria, se supone que el fin de la JEP es encontrar una verdad plena, detallada y exhaustiva y en el caso en concreto no se ha llegado, ¿Cuánto tiempo hay que esperar más?" señala Juan Camilo Sanclemente, abogado de Sigifredo López y otros familiares de los Diputados del Valle.

Le puede interesar: