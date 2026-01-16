En vivo
Blu Radio  / Nación  / El fallo de la Corte Constitucional que redefine cómo se deben abordar los conflictos escolares

El fallo de la Corte Constitucional que redefine cómo se deben abordar los conflictos escolares

El alto tribunal hizo un llamado a transformar la manera en que los colegios abordan los conflictos escolares entre niños y niñas, al advertir que estos deben tratarse desde una perspectiva pedagógica y restaurativa, y no desde una lógica sancionatoria o punitiva propia del derecho penal.

