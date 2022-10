El fiscal González es el único responsable de todo esto: madre de Carlos Cárdenas

Luego de guardar silencio por varios años y de haber estado detenida por presuntamente obstruir la justicia en el caso Colmenares, María del Pilar Gómez, madre de Carlos Cárdenas, habló en El Radar para explicar cómo afrontó todo este proceso en el que fue acusada, al igual de su hijo, de haber participado en lo que, según la juez del proceso, fue un accidente.



Absolución de Moreno y Quintero



Gómez asegura que comparte la decisión de la juez 11 que absolvió a Laura Moreno y Jessy Quintero, acusadas de haber participado y encubierto a los autores del crimen del estudiante de la Universidad de Los Andes, Luis Andrés Colmenares.



“Puedo manifestar que en este caso, puntualmente la juez, obró con justicia, fue muy acuciosa revisando punto por punto del proceso, y la conclusión no puede ser otra, una accidente en donde lamentablemente fallece un joven, lastimosamente muy doloroso para todo el país”, dijo Gómez.



“Sentimos que hubo justicia, que las cosas se hicieron bien, que tanto la familia Colmenares como la mía estuvimos orando y pidiendo que se hiciera justicia, y esa es la justicia que se hace acá en Colombia, muchos somos escépticos la creer que somos corruptos, que todo se hace mal, que la gente siempre tiene que andar con trampas para sacar la verdad adelante, y no es así, tanto en el proceso de mi hijo, en el proceso mío y en el proceso de Laura y Jessy se obró en justicia”, agregó.



Proceso contra Carlos Cárdenas



María del Pilar aseguró que fue Laura Moreno, quien por petición del investigador del CTI, le solicito a Cárdenas ir a la Fiscalía para dar una entrevista sobre el caso y que nunca se imaginó que de allí se desprendería esta investigación.



“Fue muy extraño. Carlos y Laura habían terminado hace algún tiempo, de repente Laura llama a mi casa y dice que si Carlos pude ir a una entrevista en la Fiscalía, no se nos hizo nada raro. Era para aclarar él qué estaba haciendo ese día. A nosotros no nos dieron ninguna citación”, aclaró la madre de Cárdenas.



Luego de esta primera cita, dice Gómez, que el mismo investigador les manifestó que Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, solicitó que Cárdenas fuera citado porque “ella sentía que él es culpable por un sueño que ella tuvo”.



Gómez aseguró que en ese momento no sabían cómo afrontar el proceso y que se “llenaron de miedo”.



Detenida por obstrucción a la justicia



Según Gómez, ella estuvo presa por reclamar algo a lo que tenía derecho. Señaló que solicitó el cambio del fiscal Antonio Luis González y que por eso él solicitó su captura.



“Me tuvieron capturada por pedir el cambio de un fiscal, algo que es normal (…) Aidé Acevedo hace su conducto regular con Armando Novoa, jefe de fiscalías, a quién no conozco, el mismo doctor Novoa lo aclaró en su momento”, dijo Gómez.



“Siete días estuve detenida y el proceso duró casi dos años y medio, entre ‘ires y venire en esto se hizo justicia, se demostró la verdad, llegó a su fin porque no se pudo demostrar que hubo algo ilegal”, señaló.



Falsos testigos



Gómez señaló que el fiscal González es el único culpable en todo este caso y asegura que se debe llegar al fondo en el caso de los falsos testigos, que según ella, el mismo fiscal contrató.



“El fiscal Antonio Luis González Navarro se inventa su historia; el único culpable en todo este tema, y la investigación no ha llegado a ningún rumbo, es el fiscal González y lo digo con toda seguridad”, aseguró la madre de Cárdenas.



“El mismo fiscal Gonzáles contrató tres testigos falsos y en la misma audiencia en que citó a mi hijo decía: no tengo 3, tengo 5 más que van a declarar lo mismo; esos tres testigos están condenados por falsos testimonios, nunca hemos sabido quien les pagó, quién los direccionó, quién les dijo que llegaran, por qué llegaron al caso”, sentenció Gómez.



Mensaje a la madre de Luis Andrés Colmenares



María del Pilar aseguró que todos los días “ora por ella” (Oneida Escobar), para que Dios le entregue todo lo que necesita para que su corazón se llene de paz y para que la verdad sea revelada.



“Yo siempre pienso mucho en ella y oro mucho por ella porque yo también soy madre y sé por el dolor que pasa, y le diría que siempre, de todo corazón, la llevo en mis oraciones y que siempre le pido a Dios que la bendiga, que la llene de bienestar, de paz y que algún día Dios le entregue todo lo que ella necesita para tener tranquilidad y si algún déa nos podemos tomar un café, claro que sí”, aseguró.



Sobre el mensaje a Luis Alonso Colmenares, padre del joven muerto en el Virrey, aseguró que también ora por él y que comprende por el dolor que está pasando.



“Él ha sufrido mucho, se le murió un hijo, a cualquier persona le toca la fibra más profunda y más de la manera como murió que es algo que ningún padre aceptaría. Yo oro mucho por ellos y no me canso de pensar que algún día ellos se van a llenar de tranquilidad y que Dios les va a entregar toda la verdad tan clara como al país que nos señala y a la gente que nos juzga”, concluyó.



